أيقونة جديدة لـ هيونداي بمواصفات "أكثر رفاهية"

طرحت هيونداي، النسخة الأحدث من الفئة الهجينة Limited لطراز "سوناتا"، بإمكانات مميزة، ومواصفات تمنح الطراز الأفضلية على الموديلات التابعة.

وكشف موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، تفاصيل الطراز الجديد ، من قدرات المحرك، والمساحة الداخلية والسعر والقدرات التقنية.

المساحة الداخلية

وعن المساحة الداخلية قال، إنها تمتاز بالرحابة وتتمتع بخاصية عزل الضوضاء،وأضيف للطراز مقاعد أمامية بتقنية التدفئة، ومساحة التخزين بالحقيبة الخلفية تصل لـ 16.0 قدم مربع.





التقنيات

قال تمتع السيارة بشاشة عرض معلوماتية بقياس 10.3 بوصة، وشاشة عدادات بقياس 12.3 بوصة.

ويدعم شاشة المعلومات أنظمة التشغيل المتطورة "أبل كار بلاي"، وأندرويد أوتو"، ذلك بالإضافة لنظام صوتي متطور من سماعات "بوز" الفاخرة بعدد 12 مكبرصوت.





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المحرك

طراز سونانتا Limited الهجين يعمل بمحرك مهجن ينتج قوة إجمالية 192 حصانا، بسعة 2.0 لتر، وبطاريات تمد المحرك الكهربائية بالطاقة بمعدل 1.6 كيلوات في الساعة.





الأمن والسلامة

الطراز يتمتع بتقنيات متطورة تدعمه، مثل أنظمة الفرامل التلقائية في حالات الطوارئ، و نظام مراقبة "المناطق العمياء" التي يصعب على السائق رصدها، ونظام حساب المسافة بين المركبات.





الوقود

وعن معدل استهلاك الوقود،قال،تستهلك خلال سيره بالطرق داخل المدن "جالون" لكل 45 ميلا .





الأسعار

نسخة Limited الحديثة من الطراز، تتوفر بسعر 35.3 ألف دولار، وتصل مع إضافة الكماليات إلى 36 ألف دولار.



