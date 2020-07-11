سباق بين إمكانات تسلا وبورش.. تعرف على الفارق

مقارنة غير تقليدية عن المواصفات والإمكانات،وضعها موقع "كار أند درايفر" بين طراز بورش كايين تربو موديل 2019، والنسخة الأحدث من طراز تسلا موديل X الكهربائي لعام 2020.

وبدأ الموقع المقارنة الساخنة بين الطرازين بالسعر ،وذكر أن طراز بورش يتوفر بتكلفة 125.8 ألف دولار ،بينما يتوفر طراز تسلا للبيع بفئتين، الأولى هي فئة Long Range بسعر 81 ألف دولار والثانية الأعلى Performance بسعر 102 ألف دولار.





ثم تطرقت المقارنة إلى قدرات المحرك،وبدأ بطراز تسلا الذي يعمل بمحرك كهربائي خارق، قادر على السير لمسافة تصل لـ 305 أميال ، وفيما يخص طراز بورش فإنه يتوفر بمحرك، توربيني مزدوج من فئة V8، ينتج قوة 541 حصانا، مع عزم دوران 567 لفة، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة.

Advertisements





وحول معدل استهلاك الوقود، قال إن طراز تسلا يحظى بأفضل معدل لاستهلاك الوقود بين السيارات الكهربائية على عكس طراز بورش الذي يستهلك "جالون" كل 19ميلا على الطريق السريع.







