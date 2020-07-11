3 عوامل تكشف الفارق بين مرسيدس GLE63 S وجراند شيروكي Trackhawk

منذ بداية 2020، شهدت الأسواق طرح مجموعة مميزة من السيارات فئة SUV الفخمة، كان من أبرزها النسخة الأحدث من جييب شيروكي "تراك هوك"، ومرسيدس GLE63 S الجديدة كليا لعام 2021.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، المتخصص في أخبار السيارات، مقارنة بين الطرازين في 3 جوانب هي السعر وقدرات المحرك ومعدل استهلاك الوقود.

ورصد الموقع تكلفة كل طراز، وذكر أن طراز مرسيدس GLE63 S، يتوفر بسعر يبدأ من 114 ألفا و949 دولارا.

في حين يتوفر طراز جييب شيروكي "تراك هوك" الجديد بسعر افتتاحي 88 ألفا و395 دولارا.

وتطرق الموقع للمقارنة بين قدرات محرك كل طراز، وبدأ بالسيارة جييب شيروكي، التي تتوفر بمحرك قوي ينتج قوة تصل إلى 707 أحصنة، مع عزم دوران 645 لفة/ للقدم، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.5 ثانية، مع نظام دفع خلفي.

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وعن طراز مرسيدس GLE63 S قال الموقع الأمريكي، إنه يتوفر بمحرك توربيني مزدوج، من فئة V8، ينتج قوة 603 أحصنة، مع عزم دوران 627 لفة/قدم، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة.

واختتم موقع "كار أند درايفر" المقارنة، بمعدل استهلاك الوقود في السيارتين، وقال عن طراز جييب شيروكي "تراك هوك"، إنه من أسوأ السيارات في معدل استهلاك الوقود بالأسواق، إذ سبق اختباره وتبين استهلاكه لمعدل جالون واحد لكل 17 ميلا يقطعها على الطرق السريعة، على عكس عدد من منافسيه من نفس الفئة ومن ضمنهم طراز مرسيدس GLE63 S، حيث يصل الفارق بينه وبين طراز جييب في استهلاك الوقود ما يتراوح بين 3 و 5 أميال إضافية لكل جالون واحد.

وكشف موقع "كار أند درايفر"، أن طراز مرسيدس GLE63 S يستهلك نحو جالون واحد لكل 20 ميلا يقطعها على الطريق السريع.







