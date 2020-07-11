قرض البحرين لم يكفي مكلارين.. والشركة بحاجة لمساعدة مالية!

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من أن مكلارين حصلت على قرض بقيمة 190 مليون دولار (712.5 مليون ريال) في الشهر الماضي، إلا أن العلامة التجارية تحتاج إلى المزيد من الأموال بعد انخفاض المبيعات في عام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن صانعة السيارات الخارقة تحصل على معظم إيراداتها من مبيعات طرازاتها عالية الثمن، ومن المؤكد أن تراجع الطلب سيقلل عددهم، لذا قامت الشركة في النظر في حلول لتوفير السيولة المالية مثل بيع حصة من فريق السباق الخاص بها.

جمعت مكلارين أيضاً 378 مليون دولار (1.4 مليار ريال) من مساهميها في مارس الماضي من أجل تمويل خطة عمل خمسية منقحة، والتي بدأت في الربع الأول من هذا العام مع تخفيض الإنتاج بهدف تقليل عدد النسخ الغير مباعة عند الوكلاء.

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وقالت الشركة في تقريرها السنوي لعام 2019، والتي نشرته في الشهر الماضي، أنها ستطلب تمويلاً إضافياً للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها خلال الـ 12 شهراً المقبلة، لكن تقول التقارير أن الشركة لن تحتاج إلى جمع المزيد من الأموال هذا العام.

يجدر بالذكر أنه قبل الحصول على قرض بقيمة 190 مليون دولار (712.5 مليون ريال) من بنك البحرين الوطني، أفادت التقارير بأن مكلارين كانت في طريقها إلى الإفلاس بحلول منتصف يوليو، وفي الوقت نفسه، كانت الشركة تخسر بالفعل في عام 2020، بعد أن سجلت خسائر بقيمة 36 مليون دولار (135 مليون ريال) قبل الضرائب في عام 2019.

وفيما يتعلق بالمبيعات، فقد جاءت 84% من عائدات مكلارين من مبيعات السيارات في عام 2019، في حين جلب فريق الفورمولا 1 12% من العائدات، و4% من قسم التقنيات التطبيقية، وتتوقع الشركة هذا العام أنها ستبيع 1,500 نسخة فقط مقارنة بـ 4,662 نسخة في 2019، لكن الجدير بالذكر أن منتجاتها المعروضة للبيع هذا العام تشتمل على طرازات باهظة الثمن مثل سبيدتيل بقيمة 2.21 مليون دولار (8.3 مليون ريال) وإلفا بسعر 1.79 مليون دولار (6.7 مليون ريال).