نيسان اقترضت 30 مليار ريال خلال 3 أشهر!

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت صانعة السيارات اليابانية، نيسان على 832.6 مليار ين ياباني أي ما يعادل 29.25 مليار ريال كـ تمويل من دائنيها منذ أبريل الماضي في محاولة لدعم وضعها المادي المتدهور بسبب انتشار فيروس كورونا، وفقاً للسلطات المالية اليابانية.

يشمل هذا المبلغ 712.6 مليار ين ياباني (24.75 مليار ريال) التي أعلنت عنها نيسان في أواخر مايو الماضي، كما ذكرت رويترز أن نيسان لديها 1.1 تريليون ين (38.25 مليار ريال) كصافي نقد في أعمال السيارات الخاصة بها، بالإضافة إلى خطوط ائتمان تصل إلى 1.3 تريليون ين (45 مليار ريال).

وتأتي أخبار التمويل هذه بعد فترة وجيزة من كشف نيسان عن خطتها للتعافي في أواخر شهر مايو، والتي يقودها رئيسها التنفيذي الجديد، ماكوتو أوشيدا، وبموجب هذه الخطة، تعهدت نيسان بخفض 300 مليار ين (10.1 مليار ريال) من تكاليفها الثابتة على مدى السنوات الأربع المقبلة، وذلك من خلال تقليل طاقتها الإنتاجية وموديلاتها بنحو الخُمس.

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ومن جانبه، قال أوشيدا إن تحسين التدفق النقدي سيكون أكبر تحدي تواجهه شركة صناعة السيارات، ومن المتوقع أن تشهد نيسان تدفقاً نقدياً إيجابياً في النصف الثاني من السنة المالية الحالية، مقارنة بالأرقام السلبية التي حققتها من بداية هذا العام وحتى مارس الماضي.

وفي الختام، أقرت نيسان أنها تحتاج إلى المزيد من التمويل لتخفيف الصدمة التي تسببت بها أزمة انتشار فيروس كورونا، ولكن الجدير بالذكر أنه حتى قبل الفيروس كانت نيسان في حالة سيئة بعد نشر أول خسارة سنوية لها منذ 11 عام، بسبب انخفاض المبيعات وتدهور وضعها المادي والمشاكل الداخلية بالشركة.