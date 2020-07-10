تعرف على أسعار الوقود الجديدة بعد ارتفاعها (يوليو 2020)

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت أرامكو عن أسعار البنزين المحدثة وفق المراجعة الدورية الشهرية التي يبدأ العمل بها من غد الموافق 11 يوليو 2020.

وأوضحت أن أسعار الوقود ستكون كما يلي:

1.29 ريال لكل لتر بدلاً من 0.98 ريال: بنزين 91

1.44 ريال لكل لتر بدلاً من 1.18 ريال: بنزين 95

0.52 ريال لكل لتر بدون تغيير: الديزل

ويعدُّ هذا التطبيق الرسمي لنظام المراجعة الدوري الشهري بدلاً من الربع سنوي، بحيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي مع التطبيق في صباح اليوم الحادي العشر.

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يذكر أن أسعار البنزين الجديدة تشمل ضريبة القيمة المضافة 15%، مع استمرارها حتى الإعلان عن تحديثها في 10 أغسطس.