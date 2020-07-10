هيونداي فينيو 2020.. سعر تنافسي وراحة ينقصها ضبط استهلاك الوقود

أعلنت شركة هيونداي الكورية الجنوبية عن طرح ثالث طراز ضمن فئة سياراتها الكروس أوفر صغيرة الحجم، فينو Venue 2020، لمنافسة عمالقة كبار في السوق.

وقال موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، إن هيونداي طرحت هذا الطراز لتقدم منافسا قويا ضمن تلك الفئة في مواجهة موديلات مثل "نيسان كيكس"، و "كيا سول"، و "تويوتا C-HR".

وقدم الموقع الأمريكي عرض مفصل لمواصفات ومميزات هيونداي Venue، مع تقييم من 10 درجات عن كل معيار.

التصميم

وحسب "موتور وان"، منحت هيونداي هذه النسخة الجديدة من الطراز، تصميم فريد يوحي بالحداثة، واتبعت في تصميم واجهتها الأسلوب نفسه الذي صممت به واجهة طراز Palisade.

ويشمل ذلك إطلالة نحيفة للكشافات الأمامية الرئيسية، وكشافات بعيدة المدى عملاقة الحجم أسفل واجهة السيارة، بالإضافة لإطارات الطراز التي تطرح بقياس 17 بوصة.

وفي هذا المعيار منح "موتور وان" طراز هيونداي Venue درجة 8/10.





الراحة الداخلية

المعيار الثاني كان عن أساليب الراحة التي تقدمها هيونداي عبر طراز Venue، والتصميم الداخلي للمقاعد، والمساحة الداخلية.

وقال الموقع الأمريكي إن مقاعد الطراز من الداخل تتمتع بتصميم مقوس يحتوي الراكب، وكست هيونداي المقاعد بنوع تقليدي من الجلود شبيه بذلك الموجود لدى المنافس كيا "سول".

وعن ارتفاع السقف، قال "موتور وان" إن طراز Venue يوفر ارتفاع للسقف للمقاعد الأمامية يصل إلى 39.4 بوصة للأعلى، و مسافة سفلية للقدم بالمقاعد الأمامية تصل لـ 41.3 بوصة للأسفل.

وقال إن المساحة المخصصة للتخزين بالحقيبة الخلفية من أقل المساحات المتوفرة بالسيارات ضمن هذه الفئة بقياس 18.7 قدم مربع.

ومنح الموقع تقييما للطراز في معيار الراحة الداخلية 8/10.





التقنيات

وقال "موتور وان" أن هيونداي، أحسنت تجهيز طراز Venue بأفضل القدرات التقنية، إذ أن فئته الافتتاحية SE، تتمتع بشاشة عرض معلوماتية بقياس 8.0 بوصة، يدعمها نظام تشغيل متطور "أبل كار بلاي"، و "أندرويد أوتو".



ويضاف للفئات المتقدمة من الطراز أنظمة أكثر تطورا، مثل أنظمة ملاحة وراديو متصل بالقمر الصناعي، بالإضافة لوصلة USB ثنائية لشحن الهواتف، ونظام صوتي مكون من 6 مكبرات.

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وفي معيار التقنيات منح "موتور وان" طراز هيونداي Venue تقييم 8/10.





المحرك

يتوفر الطراز بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر، ينتج قوة 121 حصان، مع ناقل سرعة يدوي مزود بـ 6 سرعات.

وتتمتع السيارة بوزن أخف من منافسيها الآخرين إذ تأتي بوزن 2,700 رطل.

وضمن هذا المعيار منح "موتور وان" الطراز تقييم 6/10.

إجراءات الأمن والسلامة

تُطرح الفئة الأولى من السيارة بنظام فرامل مبكر في حالات الطوارئ، ويتوفر بالفئات المتقدمة منه، أنظمة أكثر تطورا في هذا الجزء مثل، أنظمة تنبيه للسائق في حالات الغفوة، ونظام للحفاظ على المسار، وأنظمة استشعار للاصطدام بالمناطق العمياء التي لا يمكن للسائق رصدها بنفسه، بالإضافة لأنظمة رصد تقاطعات الطرق عند إشارات المرور.

وفي هذا المعيار منح "موتور وان" الطراز تقييم 8/10.





استهلاك الوقود

يصل معدل استهلاك طراز هيونداي للوقود إلى جالون واحد لكل 30 ميل في شوارع المدن، وجالون واحد لكل 34 ميل على الطرق السريعة.

كما يصل المعدل إلى جالون واحد لكل 32 ميل مجمتعة يقطعها ما بين الطرق داخل المدن والطرق السريعة.

وحصل الطراز على تقييم في هذا المعيار 6/10.





الأسعار

تتوفر الفئة الافتتاحية من الطراز SE، بنسختها العاملة بناقل سرعة يدوي بسعر 17,350 ألف دولار.

وأفاد "موتور وان" أن طراز هيونداي يتمتع بسعر أقل من منافسيه بالأسواق طرازي كيا سول و نيسان كيكس، ما يمنح الأفضلية له في هذا المعيار.

وحصل معيار السعر على تقييم 7/10.