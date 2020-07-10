مسؤولة أممية: نرحب بموقف رئيس مجلس النواب الليبي الداعم لوقف إطلاق النار المزيد

رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بموقف رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح الداعم لوقف إطلاق نار فوري ودائم خصوصًا في سرت.

جاء ذلك عقب لقاء بين وليامز وصالح، اليوم الجمعة، في جنيف حيث ناقش الطرفان عدة مواضيع خاصةً إعادة إحياء الحوار السياسي ومبادرة صالح الشاملة والحاجة لتكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة الليبية.





وأكدت البعثة الأممية في ليبيا في تغريدات متتالية على "تويتر" أن الطرفين رحبا بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط برفع القوة القاهرة وإعادة فتح النفط وأكدا على ضرورة عدم وضع أي عراقيل أمام تدفق النفط كونه ملك كل الليبيين ويجب أن يدار إنفاق إيراداته بشفافية ومهنية.

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وناشد الطرفان الجهات الدولية لوقف تدخلاتهم السلبية في ليبيا وتسهيل ودعم العملية السياسية بغية تدارك وقوع كارثة إنسانية واقتصادية جديدة في سرت والهلال النفطي.

وفي 6 يونيو/حزيران الجاري، طرحت مصر مبادرة تضمن العودة للحلول السلمية في ليبيا، ولاقت تأييدا دوليا وعربيا واسعا.

وتضمنت المبادرة المصرية، التي أطلق عليها "إعلان القاهرة"، التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية وطنية ليبية ليبية ملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين لا يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش الليبي شرقي مصراتة غربي سرت.