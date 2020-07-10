المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران: سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرار حظر السلاح على إيران المزيد

أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، أن واشنطن لن تسمح لإيران بانتهاج سياسات خارجية عدوانية، وستتخذ كافة الإجراءات الأزمة لضمان استمرار حظر السلاح عليها.



واتهم هوك في تصريحات صحفية مساء الجمعة، إيران باستغلال الاتفاق النووي لزعزعة استقرار الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن حملة الضغوط الاقتصادية على طهران لا تزال مستمرة.

وفي وقت سابق شدد هوك على أهمية تمديد حظر الأسلحة على إيران، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "في غضون أربعة أشهر (موعد نهاية قرار الحظر)، ستتمكن إيران من استيراد الطائرات المقاتلة، والمروحيات الهجومية، والسفن الحربية".

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وتابع: "ستكون إيران بعد ذلك في وضع يمكنها من تصدير هذه الأسلحة وتكنولوجياتها إلى وكلائها، مثل حزب الله، والمليشيات الشيعية في العراق وسوريا، والشبكات المسلحة في البحرين والحوثيين في اليمن".

وينتهي حظر الأسلحة الإيراني، وهو أحد شروط خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) أو اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وألمانيا، في 18 أكتوبر/تشرين أول المقبل.

لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018، تريد تمديد الحظر، حيث أعرب وزير الخارجية مايك بومبيو مؤخرًا عن ثقته في تمديد حظر الأسلحة لمدة خمس سنوات أخرى، مؤكدًا أن واشنطن تخطط لتحقيق هدفها.

وفيما تبذل الإدارة الأمريكية جهودا حثيثة لتمديد قرار حظر الأسلحة على إيران، وإحالة ملف طهران لمجلس الأمن في حال فشل القرار في أكتوبر المقبل، يعمل الدبلوماسيون الأوروبيون على مقترح قرار للتوصل إلى حل وسط مع الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني.