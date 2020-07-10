لوسيد ستبدأ قريباً افتتاح وكالات لسياراتها

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت لوسيد موتورز عن عزمها افتتاح 20 وكالة ومركز صيانة في أمريكا الشمالية خلال 2021 كبداية لتدشين المزيد من الوكالات حول العالم وفي الخليج.

لوسيد ستطلق على هذه الوكالات “استوديوهات لوسيد”، وستطبق أسلوب التواصل المباشر مع العميل مثل تيسلا، بالإضافة إلى توفير تجربة رقمية فاخرة مخصصة لكل عميل أثناء عملية الشراء لمساعدته على استيعاب معدلات الأداء والكفاءة ومزايا السيارة بأوضح شكل ممكن.

وستقوم لوسيد بتدشين موديل “اير” الكهربائي المنتظر في 9 سبتمبر، مع توقعات بأن يصل مداه إلى 650 كيلومتر لكل شحنة، مع تسارع إلى 96 كم\س في 2.5 ثانية فحسب وسرعة قصوى تتعدى 320 كم\س.

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