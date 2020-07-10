مرسيدس S-Class 2021 تظهر أثناء اختبارها بتمويهات خفيفة

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت نسخة تجريبية جديدة لمرسيدس إس كلاس 2021 أثناء اختبارها بتمويهات خفيفة جداً توضح التصميم العام للسيارة بشكل جيد. السيارة ستحصل على تحديثات لتصميم المقدمة والخلفية، مع تحديثات أوسع للداخلية، والتي تشمل لوحة عدادات رقمية جديدة ثلاثية الأبعاد وشاشة ضخمة 12.8 إنش في المنتصف لنظام المعلومات الترفيهية وثلاث شاشات خلفية جديدة. وتعتمد إس كلاس 2021 على منصة دفع خلفي باستخدام مكثف لألياف الكربون والألومنيوم لتخفيف الوزن قدر الإمكان، كما حصلت السيارة على تقنية قيادة ذاتية متطورة من المستوى الثالث ونظام تعليق مفعل والمزيد. خيارات المحركات تظل غير مؤكدة ولكن نعلم أن مرسيدس ستطبق تقنيات هجينة في جميع النسخ، لتتراوح بين نظام هجين مخفف 48 فولت إلى نسخ هجينة بالقابس. Advertisements

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