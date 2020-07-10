ظهور نيسان اكس تريل 2021 على أرض الواقع

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت نيسان اكس تريل 2021 في صور جديدة على أرض الواقع بعد أسابيع من تدشينها الرسمي، ونقدم لكم أهم مزايا الـ SUV الجديدة ومواصفاتها. – تتمتع الواجهة بشبك على شكل حرف V تحيطه مصابيح أمامية مزدوجة، مع وجود كسوة بلاستيكية، مرايا بأعلى الأبواب، سقف ديناميكي ذو لون متباين. – حازت الخلفية على تحديثات محدودة بناشر هوائي رياضي ومصابيح أفقية نحيلة. – الموديل أصغر من السابق بمقدار طفيف مع زيادة المساحة الداخلية بفضل الانتقال لمنصة هيكلية جديدة مع نظام تعليق محدّث لتكون أكثر ثباتاً وراحة. – الداخلية حازت على تحديثات ومميزات متعددة بينها: مقاعد جلد راقية

سقف بانورامي

شاشة معلومات ترفيهية 8 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع نظام ملاحة

لوحة عدادات 7 بوصة أو رقمية 12.3 بوصة

شحن لاسلكي للجوال

نظام صوتي Bose بـ 10 سماعات

إضاءة محيطية وأكثر

– الأنظمة المساعدة للسائق مدعومة بتقنيات بروبايلوت عبر رادار محدّث وكاميرا جديدة لتحسين التعرف على المشاة والأجسام المواجهة للسيارة. Advertisements – المحرك 2.5 لتر 4 سلندر بقوة 181 حصان وعزم 245 نيوتن متر بناقل CVT. – تنطلق اكس تريل 2021 في الأسواق بالخريف القادم. – السعر المتوقع 85,000 ريال أي 22,600 دولار دون احتساب ضريبة القيمة المضافة.

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