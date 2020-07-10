لص سيارات أمريكي يصطدم بسيارة سرقتها امرأة أثناء مطاردة الشرطة!

الخليج ٣٦٥ نت – انتهت مطاردة شرطة في ولاية أوريجون الأمريكية عند اصطدام السيارة المسروقة بسيارة مسروقة أخرى كانت تقودها امرأة في صدفة عجيبة للغاية!

وقد بدأت المطاردة يوم الاثنين عند انتباه الشرطة لبلاغ سرقة تويوتا لاندكروزر، واستمرت المطاردة لعدة شوارع قبل اصطدامها بسيارة أخرى نوعها بويك ريجال في منعطف.

وتعرفت الشرطة على سارق التويوتا باسم راندي لي كوبر، وعند القبض عليه، اكتشفت الشرطة أن السيارة الأخرى كانت أيضاً مسروقة منذ ثلاثة أسابيع!، واسم السارقة كريستين نيكول بيج، والتي كانت تحت تأثير الكحول وقتها.