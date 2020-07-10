مستقبل النقل في السعودية: سيارات طائرة وهايبرلوب وقيادة ذاتية!

الخليج ٣٦٥ نت – تستعد السعودية حالياً لتنفيذ العديد من المشاريع المستقبلية الخاصة بمجال النقل بمجرد انتهاء أزمـة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في العـالم، وذلك وفقاً لتقرير “ameinfo”.

وتشتمل هذه المشاريع على ما يلي:

يأتي هذا المشروع من بين المشاريع الخاصة بمجال النقل التي تسعى المملكة لتنفيذها، وكانت قد أعلنت شركة جميل لإدارة الاستثمار (JIMCO) في شهر فبرابر الماضي عن مشاركتها في الجولة الثالثة من تمويل شركة جوبي التي تعمل على تطوير وتسويق طائرات الإقلاع والهبوط العمودية الكهربائية بالكامل (eVTOL).

مشروع الهايبرلوب

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الهايبرلوب هو نظام نقل حديث تسعى المملكة لتنفيذه بالتعاون مع شركة “Virgin Hyperloop One” واحدة من أكبر الشركات العاملة في هذا المجال، ويتميز بسرعة تزيد بـ 10 أضعاف سكك الحديد الحالية، إذ يُمكنه نقل المسافرين من الرياض إلى جدة خلال 76 دقيقة مقارنة بأكثر من 10 ساعات حالياً.

سكة حديد الخليج

تتعاون المملكة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء نظام سكة حديد موحد يربط غالبية منطقة الخليج، والتي تقدر تكلفتها بأكثر من 240 مليار دولار، وسيبلغ طول خط السكة الحديد الخليجي 2117 كم.

واحد من أهم المشاريع التي ستُنفذها المملكة، إذ تهتم السعودية بشكل كبير بمفهوم السيارات ذاتية القيادة، فقد أظهرت دراسة أجرتها شركة (YouGov) مؤخراً أن 61% من سكان المملكة متحمسون تجاه السيارات التي لا يقودها سائق، كما قدمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية حافلات ذاتية القيادة في حرمها الجامعي، وذلك أواخر العام الماضي،