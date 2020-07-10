صور.. مواجهة صعبة بين رينج روفر "فيلار" وأودي SQ8 وبي إم دبليو X5 M

ضمن فئات SUV الرياضية متعددة المهام، شهدت عام 2020، طرح مجموعة مميزة من الموديلات، كان أبرزها طراز رينج روفر فيلار.

وحسب ما ذكره موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن طراز رينج روفر فيلار 2020، وجد منافسة قوية لدى طرحه، من موديلات تتبع نفس الفئة، كان أبرزها كل من طراز أودي SQ8 وطراز بي إم دبليو X5 M لعام 2020.

وقام الموقع الأمريكي بوضع الموديلات الثلاث في مقارنة، تبرز الأفضل فيما بينها من مختلف الجوانب، مثل السعر وقدرات المحرك وإجراءات الأمن والسلامة ومعدل استهلاك الوقود.

بدأ الموقع بالحديث عن قدرات المحرك، وذكر أولا طراز رينج روفر فيلار، الذي يتوفر بمحرك ينتج قوة 550 حصانا، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.3 ثانية، بنظام دفع خلفي.

أما طراز أودي SQ8، فيتوفر بمحرك من فئة V8 بسعة 4.0 لتر، وينتج قوة 500 حصان، مع عزم دوران 568 لفة/قدم، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.3 ثانية.

في حين أن طراز بي إم دبليو X5 M، يتوفر بمحرك هو الأقوى بين الثلاثي، من فئة V8 بسعة 4.4 لتر، ينتج قوة 600 حصان، وعزم دوران 553 لفة/ قدم.

وتحدث الموقع الأمريكي عن معدل استهلاك الوقود للموديلات الثلاث، وبدأ بطراز رينج روفر فيلار، حيث ذكر أن الطراز البريطاني، يستهلك جالون واحد لكل 15 ميل يقطعهم على طريق المدن، و جالون واحد لكل 20 ميل يقطعهم على الطريق السريع، وجالون واحد لكل 17 ميل مجتمعين.

في حين يستهلك طراز أودي SQ8 جالون واحد لكل 15 ميل يقطعهم داخل المدن، و جالون واحد لكل 21 ميل يقطعهم على الطريق السريع، وجالون واحد لكل 17 ميل مجتمعين بين الطريقين.

أما طراز بي إم دبليو X5 M، يستهلك جالون واحد لكل 13 ميل يقطعهم داخل المدن، و جالون واحد لكل 18 ميل على الطرق السريعة و جالون واحد لكل 15 ميل مجتمعين.

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وقارن الموقع بين إجراءات الأمن والسلامة المتوفرة لدى كل طراز من الثلاثي، وبدأ بطراز رينج روفر فيلار، الذي يتمتع بأنظمة أمن وسلامة متطورة، مثل، نظام فرامل تلقائي للطوارئ، ونظام مساعد للحفاظ على المسار، ونظام تنبيه للتقاطعات ورصد لإشارات المرور، بالإضافة لكاميرا لكشف محيط السيارة بزاوية 360 درجة، ونظام حفاظ على المسافة بين المركبات.

أما طراز أودي SQ8، فذكر الموقع أنه حاصل على تقيمم 5 نجوم من اختبارات الأمن والسلامة من معهد IIHS الأمريكي للرقابة على الطرق السريعة، ومن الانظمة المتطورة المضافة له، نظام تنبيه مسبق عند الاصطدام، ونظام ركن أوتوماتيكي ونظام مراقبة للمناطق العمياء حول السيارة، ورصد لتقاطعات الطرق، ونظام قيادة شبه ذاتي ونظام حساب المسافة بين المركبات.

بعد ذلك تحدث الموقع في هذا الجزء عن طراز بي إم دبليو X5 M، وذكر أنه حاصل على 4 نجوم من أصل خمسة نجوم في تقييم اجراءات الأمن والسلامة به من معهد IIHS الأمريكي، ورغم ذلك يحظى بأعلى تقييم للأمن والسلام من المعهد Pick+.

ومن الأنظمة المميزة التي يتمتع بها الطراز ضمن تقنيات الأمن والسلامة، نظام مراقبة للمناطق العمياء حول السيارة ورصد مبكر لتقاطعات الطرق، ونظام مساعد للحفاظ على المسار والتنبيه في حالات الخروج عن المسار، بالإضافة لنظام للحفاظ على المسافة بين المركبات ونظام قيادة شبه ذاتي.

واختتم الموقع المقارنة بين الثلاثي بالحديث عن الاسعار التي يتوفرون بها للبيع بالأسواق، وبدأ بطراز رينج روفر فيلار، الذي يتوفر للبيع بالأسواق بسعر 96,570 ألف دولار.

ثم طراز أودي SQ8 الذي تتوفر فئته Premium Plus بسعر 89,995 ألف دولار، وتتوفر فئته Prestige بسعر 95,495 ألف دولار.



أما طراز بي إم دبليو X5 M، فيتوفر للبيع بسعر 106,095 ألف دولار لفئته الافتتاحية، وبسعر 115,095 لفئته X5 M Competition.











