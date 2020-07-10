تعرف على أجدث سيارة هجينة من سوزوكي

أعلنت عملاق صناعة السيارات اليابانية سوزوكي، عن سيارتها Across الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV المعتمدة على نظام الدفع الهجين.

قالت الشركة اليابانية، إن السيارة Across الجديدة المقرر طرحها الخريف القادم تظهر بطول 64ر4 متر، وتسع ما يصل إلى 1604 لتر من الأمتعة.

زودت السيارة بباقة من التجهيزات

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الموسعة مثل نظام الملتيميديا مع شاشة قياس 9 بوصة، وكشافات عاملة بتقنية LED، وجنوط كبيرة قياس 19 بوصة، ومحدد مسافة الأمان، ونظام التعرف على الإشارات المرورية، ومحذر المرور المتقاطع.

تعتمد السيارة الجديدة على نظام دفع هجين يتألف من محرك بنزين

سعة 5ر2 لتر وبقوة 186 حصان، ومحركين كهربائيين بقوة 182 و54 حصان. وتبلغ قوة النظام الكلية 306 حصان وتتيح البطارية سعة 18 كيلووات ساعة الوصول إلى مدى السير 75 كلم.

تنطلق السيارة الهجين بسرعة قصوى 180 كلم/س، بينما يبلغ معدل استهلاكها من الوقود 1ر1 لتر/100 كلم.

ومن المقرر أن تطرح سوزوكي سيارتها الهجين Across الجديدة في الخريف القادم، غير أنها لم تفصح بعد عن الأسعار.