تعرف على أجدث سيارة هجينة من سوزوكي

أعلنت عملاق صناعة السيارات اليابانية سوزوكي، عن سيارتها Across الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV المعتمدة على نظام الدفع الهجين.
قالت الشركة اليابانية، إن السيارة Across الجديدة المقرر طرحها الخريف القادم تظهر بطول 64ر4 متر، وتسع ما يصل إلى 1604 لتر من الأمتعة.
زودت السيارة بباقة من التجهيزات
تعتمد السيارة الجديدة على نظام دفع هجين يتألف من محرك بنزين
تنطلق السيارة الهجين بسرعة قصوى 180 كلم/س، بينما يبلغ معدل استهلاكها من الوقود 1ر1 لتر/100 كلم.
ومن المقرر أن تطرح سوزوكي سيارتها الهجين Across الجديدة في الخريف القادم، غير أنها لم تفصح بعد عن الأسعار.
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