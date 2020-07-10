المخالفات المرورية تُسجل بحدها الأدنى.. بإستثناء الحالات المشددة

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين حول كيفية تقدير مبالغ ‏المخالفات. وجاء رد المـرور ليوّضح أن المخالفات في الحالات ‏الطبيعية يتم تسجيلها بحدها الأدنى، وفي بعض الحالات يتم تسجيلها بحدها الأعلى، مشيراً إلى أن هذه الحالات تكون مقيّدة بظروف مشددة بقرار من قِبل ‏لجنة أو لجان تشكل من قِبل الوزير، وتحدد اللائحة هذه الظروف ‏المشددة.

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