ساما تعلن عن خصومات على تأمين السيارات تصل إلى 80%

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساماً” بياناً اليوم الأربعاء عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تُثّمن فيه مبادرة شركات التأمين في المملكة الخاصة بمنح حسم ضمن إطار حملة “أمّن تسلم” لجميع المؤمن لهم في وثائق التأمين الإلزامي على السيارات للأفراد “ضد الغير” بمقدار 10%.

كما ثمنت المؤسسة أيضاً وثائق التأمين الشامل على السيارات للأفراد بمقدار 15% لوثائق التأمين التي يتم شراؤها أو تجديدها خلال ستين يوماً ابتداءً من 9/7/2020 حتى 6/9/2020.

وأشار البيان إلى أن هذا الحسم الجديد يُمنح بالإضافة إلى الحسمين الساريين بموجب تعليمات مؤسسة النقد، وهما: حسم عدم وجود مطالبات تأمينية يصل إلى 50% في حال التأمين الإلزامي وإلى 60% في حال التأمين الشامل، وحسم الولاء الذي تقدمه الشركات لعملائها حال تجديد الوثائق معها بنسبة 10%.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفترة تتميز بتوفير فرصة للمؤمن لهم بالحصول على ثلاثة حسومات بشرط شرائهم لوثائق التأمين خلال الفترة المحددة، وانطباق بقية شروط الحسمين الآخرين عليهم، إذ قد تصل مجموع الحسومات إلى 80% بحسب ما ذُكر في البيان.

والجدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود شركات التأمين؛ لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحصول على التغطية التأمينية لمواجهة المخاطر وإيماناً من هذه الشركات بواجبها الاجتماعي؛ وتماشياً مع الحملة التوعوية للسلامة المرورية في مرحلتها الثانية تحت شعار “أمّن تسلم”، بمشاركة الإدارة العامة للمرور وشركة نجم لخدمات التأمين وشركات التأمين.