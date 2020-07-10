نصائح هامة يجب اتباعها في الصيف لتفادي أعطال السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في الصيف تتأثر العديد من أجزاء السيارة الحيوية بالسلب، مما يسبب بعض المشاكل والأعطال للسيارة.

ولتجنب حدوث مشاكل للسيارة يجب تجهيزها بشكل خاص، واليوم نستعرض لكم كيفية تجهيز السيارة لتفادي تأثير الحرارة الشديد على أجزائها الحيوية.

زيت المحرك

يعتبر زيت المحرك من أبرز العوامل التي تحافظ على المحرك من التلف، لكن ارتفاع الحرارة الكبير في الصيف يسبب زيادة سيولة الزيت، وهو ما يسبب خطورة على المحرك، حيث يفقد الزيت لزوجته وقدرته على أداء وظيفته، لذا يجب اختيار زيت محرك ذو كثافة ولزوجة عالية أو الذي تحدده الشركة المصنعة.

ضغط الإطارات

يجب قياس ضغط إطارات السيارة بشكل مستمر في الصيف خاصة قبل السفر لتأثره بارتفاع درجات الحرارة، وتقول القاعدة إن كل 10° فهرنهايت تغيير في درجة حرارة الهواء بالارتفاع أو الهبوط، يتسبب في تغير ضغط الإطار بنسبة 1 PSI، وتكمن أهمية ضبط هواء الإطارات إلى جانب تفادي الحوادث، رفع كفاءة الجر والمكابح.

سائل التبريد

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يعد سائل التبريد من أهم العوامل التي تحافظ على كفاءة نظام تبريد المحرك، لكن ارتفاع الحرارة الكبير يساهم في تبخر سائل التبريد في بعض السيارات، مما يعرض المحرك لخطر الاحتراق، لذا يجب فحص سائل التبريد بشكل مستمر في الصيف.

الفلاتر

تعد الفلاتر من أبرز العوامل التي تساعد على كفاءة عمل محرك السيارة، ويؤدي إهمال تغييرها إلى العديد من المشاكل والاعطال للسيارة، لذلك عند التجهيز لعطلة الصيف، يجب مراجعة وفاعلية عمل المرشحات وتغيير التالف منها.

الأحزمة والخراطيم

تعتبر الأحزمة “السيور” والخراطيم من أهم المكونات الرئيسية التي تساعد على عمل السيارة بكفاءة، وفي حال إهمال صيانتها وتغيير التالف منها فإنها قد تتسبب في مشاكل كبيرة للمحرك، وتؤدي إلى توقف السيارة بالكامل.

البطارية

ارتفاع الحرارة الكبير يضع ضغطًا إضافيًا على جهد البطارية، لذا يجب قياس قوة البطارية بشكل مستمر في الصيف، للتأكد من كفاءتها وقدرتها على تشغيل أجزاء السيارة المختلفة.