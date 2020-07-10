تعرف على أهمية مقاعد الأطفال في السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – مقاعد الأطفال ليست من الرفاهيات أو نوع من الكماليات التي يتم توفيرها لطفلك، بل هي من أكثر الوسائل التي تحمي الأطفال من التعرض لأي خطر أثناء انتقالهم في السيارة.
وقدم خبراء هيئة اختبار السلع الألمانية عدد من النصائح الهامة التي يجب مراعاتها عند ركوب السيارة، تتعلق بتوفير مقعد خاص يتناسب مع عمر وطول الطفل.
نصح الخبراء الألمان بعدم اصطحاب الأطفال بالسيارة إلا في مقعد يناسب حجمه وعمره، مع مراعاة تغييره مع مرور الزمن.
وقال الخبراء أن الطفل يحتاج إلى مقعد خاص في السيارة طالما يقل عمره عن 12 عاما أو يقل طوله عن 1.50 متر، وأضافوا أنه يجب عدم الاعتماد على مقعد واحد لإستخدامه بشكل مستمر للطفل حتى وان كان قابل لضبط الحجم، حيث يحتاج الطفل إلى مقعدين على الأقل.
وأشار الألمان إلى أن هناك معياران دوليان لمقاعد الأطفال: الأول هو “R 44″، والذي يعتمد على وزن الأطفال، والثاني هو “R 129 i-Size”، والذي يصنف المقاعد بحسب حجم الطفل.
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