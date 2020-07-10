نيسان فرونتير 2021 الجديدة كلياً تظهر لأول مرة أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت نيسان فرونتير 2021 في أول صور تجسسية أثناء اختبارها بتمويهات خفيفة بعض الشيء، وستحصل البيك أب على تغييرات واسعة في التصميم والتقنيات للاستمرار في المنافسة.

نعلم بالفعل أن فرونتير 2021 ستتوفر بمحرك 3.8 لتر 6 سلندر جديد بقوة 310 حصان، مع جير أوتوماتيكي 9 سرعات، وصرحت نيسان أنه أقوى محرك قياسي في فئة البيك أب متوسطة الحجم.

بالنسبة لتحديثات التصميم الخارجي فتشمل تغييرات كبيرة للمقدمة والمصابيح الأمامية والخلفية والمصدات، كما سنرى مواد أعلى جودة في الداخلية مع تحسن مستويات الراحة بشكل عام، وقد فتحت نيسان الباب كذلك لنسخة أعلى أداءً لاحقاً.

وستكشف نيسان الستار عن فرونتير 2021 الجديدة كلياً قبل نهاية العام الجاري.

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