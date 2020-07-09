مواجهة يابانية مثيرة بين هوندا وسوبارو.. من الأفضل لعام 2020؟

الأداء العملي والأمان، سمتان تميزتا بهما ماركات سوبارو وهوندا اليابانيتين أكثر من غيرهما من ماركات السيارات حول العالم، كونهما يقدمان سنويا للأسواق مجموعة تتميز بالتنوع وتعدد المهام من سيارتهما.

وقام موقع "كار نيوز" المختص بأخبار السيارات، بوضع الماركتين في مقارنة، تكشف عن الأفضل بينهما، بناء على ما قامت الشركتان بتقدميه من سيارات جديدة، وأسعار وإمكانيات عبر أحدث موديلاتهما.

وبدأ الموقع بالمقارنة بين الماركتين، وفقا لأفضل أداء، تم تقديمه عبر الموديلات التي طرحت من جانبهما منذ بداية العام، وكانت الأفضلية لماركة هوندا، التي قدمت موديلات عالية الأداء مثل طراز "إنسايت"، وطراز "أكورد" وطراز CR-V، جعلتها تتغلب على سوبارو وموديلاتها الأبرز التي طرحتها خلال العام مثل طراز BRZ و WRX وwrx sti.



بعد ذلك قارن الموقع بين الأسعار التي قدمتها الشركتين عبر موديلاتهما لعام 2020، وكانت الأفضلية في هذه المقارنة لماركة سوبارو، التي تطرح موديلات بإمكانيات مميزة، بأسعار أقل من موديلات هوندا، بفارق يتراوح بين 555 و 1300 و 1555 دولار.

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ثم قارن الموقع بين كفاءة تقنيات الأمن والسلامة التي تقدمها الماركتين عبر سياراتهما، وكانت الأفضلية في هذا الإطار لصالح ماركة سوبارو، التي تطرح سياراتها بأنظمة أمان أكثر تطورا من هوندا، وتضيف سوبارو لسياراتها أنظمة مثل، أنظمة مساعدة للسائق ومراقبة لمحيط السيارة، وأنظمة تجنب تلقائي للاصطدام، وفرامل أوتوماتيكية للطوارئ ونظام حساب المسافة بين المركبات وكشافات بعيدة المدى.

ثم قارن الموقع بين السيارات التي تطرحها الماركتين، ضمن أبرز الفئات، وبدئها بالمقارنة بين سيارات الماركتين ضمن فئة السيارات SUV متوسطة الحجم، وكانت الأفضلية لماركة هوندا، التي طرحت مجموعة مميزة من الموديلات ضمن هذه الفئة من ضمنها طراز هوندا "باليوت".

وضمن فئة السيارات الكهربائية والهجينة، كانت لهوندا أيضا الأفضلية في مقارنة موقع "كار نيوز"، على حساب شركة سوبارو، كون هوندا، قد طرحت موديلات كهربائية وهجينة بمحركات كهربائية مميزة قادرة على السير لمسافات طويلة على شحنة واحدة، تصل لـ 47 ميل، على عكس سوبارو التي لم تطرح خلال العام أي سيارة ضمن هذه الفئة.



