فيديو.. شاهد كيف تطور طراز Chrysler 300 عبر 15 عاما

في ظل المنافسة القوية التي تدور بين الشركات الأمريكية لصناعة السيارات، ومجموعة فيات كرايسلر، كانت هناك مجموعة من الموديلات التي منحت لكرايسلر الأفضلية والقدرة على مواجهة نظيرتها الأمريكية المميزة مثل "دودج"، "تشالنجر"، و "تشارجر".

ومن أبرز هذه الموديلات، طراز كرايسلر 300 الذي كان ولازال منافسا قويا بالأسواق أمام الموديلات الأمريكية، وقدم موقع "موتور وان"، مراحل تطور هذا الطراز المميز، عبر مقطع فيديو توضيحي، نقلا عن قناة Cars Evolution على موقع يوتيوب، المختصة برصد مراحل تطور أبرز السيارات عبر التاريخ.

وكان ظهور أول جيل من طراز كرايسلر 300 عام 2005، حين طرح بمحرك ينتج قوة 190 حصان، بسعة 2.7 لتر، وكان طراز مشتق من موديل كرايسلر LX، ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ4 سرعات، وتصل سرعته القصوى لـ126 ميل في الساعة.

وخلال عام 2005 نفسه، طرحت نسخة محدثة من الطراز باسم 300 C، تعمل بمحرك بقوة 340 حصان، من فئة V8 بسعة 5.7 لتر، مع ناقل سعرة أوتوماتيكي مزود بـ5 سرعات، وتصل سرعته القصوى لـ126 ميل في الساعة.

وعام 2006، طرحت كرايسلر أول نسخة "واجون" من الطراز، باسم 300 C Touring Wagon، وكانت تعمل بمحرك ينتج قوة 340 حصان من فئة V8 بسعة 5.7 لتر، وتصل سرعته القصوى لـ126 ميل في الساعة.

وفي نفس العام، عادت كريسلر لطرح نسخة أكثر قوة من الطراز باسم 300 SRT8، تعمل بمحرك ينتج قوة 425 حصان، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 4.9 ثانية، وتصل سرعته القصوى لـ173 ميل في الساعة.

ووصل الجيل الثاني من طراز كرايسلر 300 عام 2011، بمحرك ينتج قوة 292 حصان، فئة V6 بسعة 3.6 لتر، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ5 سرعات، وتصل سرعته القصوى لـ155 ميل في الساعة.

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وخلال 2011، طرحت نخسة 300 C الأحدث من الطراز، بمحرك V8 بسعة 5.7 لتر، ينتج قوة 363 حصان، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 5.9 ثانية.

وطرحت النسخة الأحدث من طراز 300 SRT8 في عام 2012 بمحرك قوي، بسعة 6.4 لتر من فئة V8 ينتج قوة 470 حصان، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 4.5 ثانية.

وفي عام 2014، طرحت شركة كرايسلر نسخة خاصة من طراز 300 باسم 300 SRT STAIN VAPOUR EDITION، تعمل بمحرك من فئة V8 بسعة 6.4 لتر، ينتج قوة 470 حصان وتصل سرعته القصوى لـ175 ميل في الساعة.

وبحلول عام 2015، وصلت فئة "تورينج" الجديدة من طراز 300، بمثابة نسخة تحديث منتصف الجيل للجيل الثاني من الطراز، وكانت تعمل بمحرك من فئة V6 بسعة 3.6 لتر، وينتج قوة 292 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ155 ميل في الساعة.

ثم طرحت كرايسلر نسخة 300S من الطراز في عام 2015، بمحرك من فئة V6 بسعة 3.6 لتر، وينتج قوة 300 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ155 ميل في الساعة.

وفئة C من طراز 300 التي طرحت في عام 2015، كانت تعمل بمحرك بقوة 363 حصان من فئة V8 بسعة 5.7 لتر، وتصل سرعته القصوى لـ155 ميل في الساعة.

ومع بداية عام 2020 الجاري طرحت كرايسلر نسخة جديدة من طراز 300 SRT، بمحرك هيمي من فئة V8 بسعة 6.4 لتر، ينتج قوة 470 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ175 ميل في الساعة.