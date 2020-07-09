أكروس SUV.. سيارة جديدة من سوزوكي بثلاث محركات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيارات الخليج 365 - وكالات الخميس 2020/7/9 05:19 م بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/7/9 05:19 م بتوقيت أبوظبي

كشفت شركة سوزوكي النقاب عن سيارتها الجديدة تماما أكروس Across، والتي تستعد لطرحها في الخريف القادم للمنافسة في قطاع السيارات الهجينة حيث تتضمن 3 محركات.

وتنتمي أكروس لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV والمعتمدة على نظام الدفع الهجين. وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة Across الجديدة المقرر طرحها الخريف القادم تظهر بطول 4.64 متر، وتسع ما يصل إلى 1604 لتر من الأمتعة. كما تعتمد السيارة على باقة من التجهيزات الموسعة مثل نظام الملتيميديا مع شاشة قياس 9 بوصة، وكشافات عاملة بتقنية LED. Advertisements وتتضمن السيارة جنوط كبيرة قياس 19 بوصة، ومحدد مسافة الأمان، ونظام التعرف على الإشارات المرورية، ومحذر المرور المتقاطع. وتعتمد السيارة الجديدة على نظام دفع هجين يتألف من محرك بنزين سعة 2.5 لتر وبقوة 186 حصان، ومحركين كهربائيين بقوة 182 و54 حصان. وتبلغ قوة النظام الكلية 306 حصان وتتيح البطارية سعة 18 كيلووات ساعة الوصول إلى مدى السير 75 كم. وتنطلق السيارة الهجين بسرعة قصوى 180 كم/س، بينما يبلغ معدل استهلاكها من الوقود 1.1 لتر/100 كم. ومن المقرر أن تطرح سوزوكي سيارتها الهجين Across الجديدة في الخريف القادم، غير أنها لم تفصح بعد عن الأسعار.

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