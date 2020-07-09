تعرف على الطريقة الصحيحة لتنظيف مرايا السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر مرايا السيارة من أبرز الأشياء التي تساهم في القيادة الآمنة للسيارات، حيث أن المرايا لها العديد من المزايا، ومنها منح رؤية شاملة لجميع المناطق والسيارات حول السيارة، بالإضافة إلى مساعدة السائق عند صف السيارة.

لذا يرى كثير من الخبراء الأهمية الكبرى لبقاء المرايا في حالة نظيفة، واليوم نقدم لكم عدد من النصائح من أجل الحفاظ على مرايا سيارتك نظيفة.

أولاً : استخدام المنظفات الخاصة بالزجاج

يقوم البعض باستخدام مواد منزلية أو كحول لتنظيف الزجاج، وذلك الفعل قد يسبب وجود بقع على الزجاج تزيد الموقف سوءً بدلاً من تنظيفه، فمن الأفضل أن تعتمد على المواد المخصصة لتنظيف الزجاج.

ثانياً : تنظيف المرايا بالقماش

يجب الاعتماد على قطع القماش عند تنظيف المرايا حتى لا تتعرض للخدوش.

ثالثا : عدم ترك آثار للمنظف

يجب عدم ترك أي آثار للمنظف على المرايا عند التنظيف، حتى لا يتراكم ويكون طبقات تكن عائقاً أمام رؤيتك.

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رابعاً : الفحص المستمر للمرايا

يجب المحافظة على فحص المرايا بشكل مستمر والتأكد من نظافتها قبل أي رحلة، حتى تحافظ على نقائها.

خامساً : ورق الجرائد

اعتاد كثير من السائقين على استخدام ورق الجرائد في تنظيف المرايا وهو من العادات الخاطئة، حيث يتسبب ورق الجرائد المبلل في تكوين بقع على الزجاج تتكون من الحبر مما يعيق الرؤية، كما أن زجاج المرايا قد يتعرض للخدش.