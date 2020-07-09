شانجان CS35 بلس تنضم لأسطول الوفاق لتأجير السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – تحرص شركة الوفاق على خدمة عملائها وتقديم كل جديد، وحفاظاً على ريادتها فهي تحدّث أسطولها باستمرار، ما دفعها لضم شانجان CS35 بلس 2020.
التصميم: تتمتع الكروس أوفر بمظهر عصري أنيق عبر شبك نحيل ذو شقوق متعرّجة فريدة من نوعها، مصابيح أمامية LED وإضاءة نهارية، مصابيح خلفية متصلة، جنوط 17 أو 18 بوصة.
الداخلية: لديها عوامل راحة مثل كسوة جلدية، مكيف أوتوماتيكي، مقود متعدد الاستخدامات ذو 4 اتجاهات، مقعد سائق قابل للتعديل في 6 اتجاهات، نظام معلومات ترفيهي 10 بوصة تدعم الملاحة، عدادات رقمية 7 بوصة، نظام صوتي 6 سماعات.
الأمان: تأتي بوسائد هوائية أمامية وجانبية، قياس ضغط الإطارات، منع انغلاق المكابح وتوزيع قوتها إلكترونياً، مساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، منع الانزلاق، نظام رؤية محيطية يشمل كاميرا خلفية، تنبيه الاصطدامات مع مكابح طوارئ أوتوماتيكية.
المحرك: يعتمد الموديل على محرك 1.4 لتر تيربو بقوة 156 حصان وعزم 260 نيوتن متر بناقل أوتوماتيكي 7 سرعات.
هذا ويمكنك تأجير شانجان CS35 بلس عبر موقع أو تطبيق الوفاق لتأجير السيارات وذلك يتضمنه الدفع، الحجز، تنفيذ العقد عبر الخدمة الإلكترونية المتكاملة.
موقع الوفاق لتأجير السيارات: اضغط هنا
رقم الحجز: 920002909
تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات: قوقل بلاي – آبل ستور
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