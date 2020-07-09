لماذا تشتري جيلي كولراي 2020 وما الذي يميزها؟

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت جيلي سيارتها كولراي 2020 لتضع قدماً داخل سوق سيارات الإس يو في، حيث يأتي الموديل بتصميم أنيق مع داخلية واسعة وأداء اقتصادي يؤهلها لأن تكون عائلية بامتياز، لذا نستعرض اليوم أبرز مميزاتها. تصميم ديناميكي أنيق تتمتع كولراي بتصميم شبابي وتكنولوجيا متطورة، حيث يهيمن عليها مظهر رياضي جذاب عبر شبك أمامي كبير ومصابيح أمامية ونهارية LED، مع مصابيح خلفية LED متصلة عبر شريط معدني وجنوط رياضية مزدوجة اللون. مقصورة قيادة متكاملة استُوحى التصميم الداخلي لسيارة كولراي من مقصورة الطائرة نفاثة المزودة بكافة تفاصيل الراحة بجانب استخدام مواد صديقة للبيئة في ديكوراتها الداخلية مع نظام فلتر PM 2.5 يعمل على توفير هواء نظيف ونقي للركاب. تقنيات متطورة تم إعداد الداخلية في كولراي بحيث تكون جميع المعلومات وأدوات التحكم في متناول السائق، فهناك شاشة نظام معلوماتي ترفيهي لمسية قياس 10.25 إنش، بجانب 4 مكبرات صوت عالية الجودة، ولوحة عدادات قياس 7 إنش، وعجلة قيادة كهربائية متعددة الأغراض. أقصى درجات الأمان حرصت جيلي على تطوير كولراي لتصبح قادرة على قراءة الطريق والحفاظ على سلامة الركاب، بفضل الانظمة المساعدة للسائق مثل: نظام تحذير ومساعدة مغادرة المسار

نظام تثبيت السرعة

نظام مراقبة ضغط الإطارات

نظام قفل الابواب مع استشعار السرعة

نظام فتح اقفال الابواب عند الحوادث

فرامل الطوارئ التلقائية AEB-P مع التعرف على المشاة

4 وسائد هوائية

كاميرا خلفية

حساسات أمامية وخلفية

نظام الثبات الإلكتروني أداء اقتصادي مميز تعتمد جيلي كولراي 2020 على محرك تيربو 1.5 لتر بقوة 177 حصان وعزم 255 نيوتن متر بتسارع 0-100 كم/س خلال 7.9 ثانية بسرعة قصوى 195 كم/س بناقل مزدوج 7 سرعات ونظام دفع أمامي، مع استهلاك وقود 17.8 كم/لتر بسعة خزان 45 لتر. يذكر بأن جيلي كولراي 2020 متوفرة في السعودية لدى الوكيل الحصري الوعلان للتجارة بأسعار تبدأ من 63,000 ريال دون احتساب ضريبة القيمة المضافة، مع توفر خصم 10% على ضريبة القيمة المضافة. Advertisements

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