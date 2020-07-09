الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت هيئة الجمارك السعودية عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، آلية تحصيل الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكرت الهيئة أن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية تعتمد على إصدار الدولة التي تنتقل منها السلعة “رقم استحقاق” الذي يتكون من: “رقم البيان الإحصائي الصادر، قيمة الرسوم الجمركية المحصّلة على السلعة، رقم البيان الجمركي للدخول من العالم الخارجي في حال انتقال جزء من الإرسالية”، ويتم التحصيل الرسوم في أول منفذ جمركي تدخل منه السلعة بين دول المجلس.

وأضافت الهيئة أن تحويل الرسوم المدونة في “رقم الاستحقاق” إلى الدولة التي انتقلت إليها السلعة، يتم خلال 30 يوماً من تاريخ الإشعار بوصول البضاعة، ويتم احتساب ضريبة القيمة المضافة وتحصليها من المستورد في المنافذ الجمركية البينية للمملكة.