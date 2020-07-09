لكزس وتويوتا.. مواجهة بالصور تحسم الجدل بين الأم وابنتها

عرفت ماركة لكزس بالفرع الفاخر التابع لشركة تويوتا اليابانية، وعلى مدار 30 عاما منذ ظهور لكزس للمرة الأولى، تبادلت الماركتان المصانع نفسها في تصنيع السيارات، واقتبست تويوتا العديد من السمات الفخمة من سيارات لكزس لتضيفها لموديلاتها المتعددة.

وبخلاف التعاون البديهي بين الشركتين، كانت هناك دائما منافسة، على الرغم من تفاوت مستويات السيارات التي تطرحها الماركتان للأسواق.

وقام موقع "كار نيوز" المختص بأخبار السيارات، بوضع الشركة الأم وابنتها وجها لوجه، للوقوف على من الأنجح بينهما على مدار عام 2020، في مقارنة شملت أفضل شركة قدمت أسعارا وموديلات في مختلف الفئات.

بدأ الموقع الأمريكي بالمقارنة بين الشركة التي قدمت سيارات تعمل بمحركات أفضل، وكانت الأفضلية في هذه الخانة من المقارنة لماركة لكزس، حيث ذكر "كار نيوز" أن ماركة السيارات الفخمة، طرحت طراز LC المميز خلال العام الجاري، الذي يعمل بمحرك V8 ينتج قوة 471 حصان.

وتفوق هذا الطراز بمحركه، على أفضل سيارتين بأفضل أداء طرحتهما تويوتا منذ بداية 2020، وهما نسختا 86 وكامري الجديدتان.

بعد ذلك قارن الموقع بين الراحة الداخلية والفخامة التي تقدمها الماركتان عبر موديلاتهما المطروحة خلال العام، وكانت الأفضلية أيضا للكزس في هذه الخانة من المقارنة.

وأوضح "كار نيوز"، أن أفضل سيارة طرحتها لكزس تتمتع بأفضل سبل الراحة والرفاهية من الداخل خلال 2020 هي طراز LS، الذي تفوق على أفضل سيارة قدمتها تويوتا تتمتع بأفضل السبل للراحة الداخلية وهي طراز Avalon.

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بعد ذلك، قارن موقع "كار نيوز" بين أفضل الاسعار التي قدمتها الشركتين، عبر أفضل موديلات من حيث الأداء والقدرات القتنية، وكانت الأفضلية في هذه الخانة لماركة تويوتا، التي طرحت مجموعة مميزة من السيارات للعام الجديد جمعت بين أسعار معقولة وإمكانيات مميزة في نفس الوقت.

بعد ذلك تحدث الموقع في المقارنة، عن إجراءات الأمن والسلامة التي طرحتها الماركتين عبر موديلاتهم، وكانت الأفضلية لماركة لكزس، التي قدمت مجموعة متطورة من التقنيات الخاصة بإجراءات الأمن والسلامة عبر سياراتها الجديدة، مثل أنظمة توقع مبكرة للاصطدام، وتنبيه للمسار، ولم تتمكن تويوتا من سد الفجوة بين سياراتها وسيارات لكزس في هذا الجزء عبر سيارتها التي طرحتها منذ بداية العام.

بعد ذلك قارن الموقع بين أفضل السيارات التي طرحتها تويوتا ولكزس ضمن كل فئة، وبدأ بالفئة الرياضية، التي حصلت على الأفضلية بها ماركة لكزس، لطرحها لطراز LC الرياضي المميز، متغلبة على تويوتا التي كان أبرز طراز رياضي تطرحها للعام هو طراز سوبارو.

غير أن تويوتا كانت لها الأفضلية في المقارنة ضمن فئة السيارات SUV الكبيرة، بتقديمها لموديلات مميزة ضمن هذه الفئة أبرزها نسخة 2020 من طراز لاند كروزر، متغلبة على لكزس التي طرحت فقط خلال العام طراز LX.



