بعد وقف تصنيعها.. نظرة وداع على تاريخ سيارات فوكاس فورد RS

أعلنت شركة فورد قبل أيام وقفها رسميا تصنيع سياراتها من طراز "فوكاس" التابعة لفئة RS، لصعوبة استمرارية إنتاجها لعدة أسباب.

كان من ضمن الأسباب الرئيسة التي دفعت فورد لوقف تصنيع موديلات "فوكاس RS"، مواصفات الانبعاثات التي أصبحت تُفرض على السيارات الجديدة، وعدم قدرة فورد على تطوير وصناعة نسخة كهربائية حاليا من هذا الطراز لما يتطلبه ذلك من ميزانية مرتفعة.

ورغم ذلك تمتلك فئة RS تاريخا مميزا منذ طرح فورد لأول سيارة تتبعها، وحتى طرحها لآخر نسخة جديدة من طراز "فوكاس RS" في عام 2016 الماضي.

وقام موقع مجلة "أوتو كار" البريطانية الرائد بمجال السيارات، برصد تاريخ تطور فئة RS من سيارات فورد، وقالت المجلة إن حروف RS، هي اختصار لكلمات Rallye Sport فكان مقدرا للسيارات التي تطرحها فورد ضمن هذه الفئة منذ البداية، أن تتمتع بسمات السيارات الرياضية المخصصة للمشاركة بسباقات الرالي.

وكان بداية العمل على طرح سيارات رياضية عالية الأداء من فورد، في عام 1970 حين أسست الشركة الأمريكية قسمها الخاصة بصناعة وتطوير السيارات عالية الأداء، Ford Advanced Vehicle Operations.

وكان الهدف الرئيسي من هذا القسم تصنيع السيارات الرياضية عالية الأداء لتكن صالحة للاستخدام على حلبات السباق وأيضا للاستخدام المدني.

وفي يناير 1970، ظهر أول انتاج لهذا القسم الخاص من شركة فورد، وهو طراز Escort RS1600، والذي طرح بمحرك بسعة 1.6 لتر مخصص لسباقات فورمولا 2.

وعقب ذلك وعلى مدار 4 سنوات، استمرت فورد في طرح نسخ محدثة من هذا الطراز، Escort RS، كان من ضمنها موديل باسم RS2000 وموديل RS2600 وموديل RS3100 Capris وكانت جميعها تحمل شعار فئة RS المميزة.

وبحلول عام 1979، نجحت فورد في حصد المركز الأول لسباقات الرالي الدولية، عبر النسخة الأحدث في ذلك الوقت من طراز RS1800، أحدث موديل كان يتبع فئة RS ليصبح بذلك أنجح طراز رالي قامت بتصنيعه فورد حتى بداية الثمانينيات.

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ومع بداية حقبة الثمانينيات، طرحت فورد نسخة حديثة من طراز RS2000 بمحر ينتج قوة 146 حصان، وأصبح هذا الطراز الأكثر مبيعا في تاريخ فئة RS من فورد.

وعلى مدار الثمانينيات، استمرت فورد في طرح موديلات جديدة تتبع هذه الفئة كان أبرزها كل من موديل RS1600i، وموديل RS200، وموديل RS500.

ومنذ بداية التسعينيات وحتى الوقت الحاضر، قدمت فورد موديلات جديدة في أضيق الحدود تتبع فئة RS، على سنوات متباعدة، كان من ضمنها طراز Escort RS2000 وطراز Fiesta RS1800 في عام 1990.

ومن بعدهم ظهرت أول نسخة من طراز "فوكاس RS"، في عام 2002، وأعقبها نسخة جديدة من الطراز لعام 2009 كانت تعمل بمحرك ينتج قوة هائلة، وحصدت نسخة 2009 من موديل "فوكاس RS" العديد من الجوائز الدولية.

وكانت أحدث نسخة تطرحها شركة فورد من طراز فوكاس RS، هي أيضا النسخة الأخيرة منه قبل قرار وقف تصنيعه، والتي طرحت في عام 2016.