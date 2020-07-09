بسبب "كورونا".. تراجع مبيعات BMW

كتب: باسل الحلواني

تراجعت مبيعات شركة صناعة السيارات الألمانية بي إم دبليو، خلال الربع الثاني من عام 2020 بواقع 25%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 201 وذلك في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التي كبدت قطاع السيارات حول العالم خسائر فادحة.

وشهدت مبيعات الشركة انخفاضا بصورة خاصة في أوروبا والأمريكيتين،

في حين كانت هناك دلالات على التعافي في السوق الآسيوي.

Advertisements

قالت الشركة عبر بيان لها، إنها رصدت تطورا إيجابيا في الصين، حيث أن مبيعاتها خلال الربع الثاني ارتفعت مجددا مقارنة بالعام الماضي.

وبعد انخفاض المبيعات خلال الربع الأول في المنطقة الآسيوية،

ارتفعت المبيعات في هذه الأسواق بنسبة 7.5 لتصل إلى 253.533 سيارة.

وكانت الصين أكبر سوق لمبيعات بي ام دبليو، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 17.1% لتصل إلى 212.617 سيارة، بينما تراجعت المبيعات الإجمالية للشركة خلال الربع الثاني بنسبة 25.3% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، لتصل إلى 485.701 سيارة، وانخفضت المبيعات في أوروبا بنسبة 45.6% لتصل 151.869 سيارة، وبنسبة 41.1% لتصل إلى 70.311 سيارة.