هل سيرتفع سعر كورفيت C8 موديل 2021؟

الخليج ٣٦٥ نت – حدثت شفروليه سيارتها كورفيت C8 لموديل عام 2021 بترقية مواصفاتها دون زيادة في الأسعار، حيث ستكلفك النسخة الكوبيه 59,995 دولار (225,000 ريال)، أو 67,495 دولار (253,000 ريال) للنسخة الكشف.

تشتمل الترقيات على نظام تعليق جديد، والذي يتوفر الآن كخيار مستقل خارج حزمة Z51، ودعم أبل كاربلاي اللاسلكي القياسي وأندرويد أوتو، وترقيات تقنية أخرى، في حين توفرت بخيارات ألوان جديدة للداخل والخارج تشتمل على الأحمر المعدني، والفضي المعدني، والرمادي سكاي كول، والأصفر سترايك، كما تتتوفر المكابح باللون الأسود والأحمر اللامع والأحمر الداكن، والأصفر.

وفي حين أنه يمكن الحصول على نظام التعليق المتوفر في Z51 دون الحصول على الحزمة، إلا أنه بالحصول عليها يعني الحصول على مكابح Z51 عالية الأداء، وعادم Z51 عالي الأداء، والقفل التفاضلي الإلكتروني محدود الإنزلاق، وجناح خلفي Z51، وإطارات عالية الأداء، ونظام تبريد للاستخدام الشاق.

أما بالنسبة للمقصورة، فلا يزال بإمكانكم الحصول على الخيارات التالية: مقاعد قابلة للتدفئة والتهوية، وعجلة قيادة مدفأة، ونظام صوتي بوز بيرفورمانس Series 14، وشاحن لاسلكي، من بين خيارات أخرى عديدة، في حين تتوفر كاميرا الرؤية الخلفية عالية الدقة، ومساعد الركن الخلفي، وشبكة واي فاي 4G LTE بشكل قياسي.

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