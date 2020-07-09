لامبورجيني سيان رودستر: سوبركار هايبرد بيعت كل نسخها قبل تدشينها!

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت لامبورجيني عن سيان رودستر السوبركار الجديدة، وهي النسخة الكشف للطراز الأقوى الذي تصنعه العلامة التجارية على الإطلاق، ومن المقرر إنتاج 19 نسخة فقط من السيارة الهايبرد، وقد تم بيعهم جميعاً بالفعل بسعر يتوقع أنه تخطى 3.7 مليون دولار بما يعادل 13.875 مليون ريال للنسخة.

القوة

تماماً مثل شقيقتها الكوبيه، فإن سيان رودستر ستستمد قوتها من محرك V12 سعة 6.5 لتر بتنفس طبيعي بمساعدة محرك كهربائي 48 فولت بقوة 33 حصان مدمج في ناقل الحركة، والذي يسمح للسيارة بالعمل بالقوة الكهربائية فقط على سرعات منخفضة مثل الرجوع للخلف أو ركن السيارة، لتحصل على قوة إجمالية قدرها 819 حصان، ما يجعلها تتسارع من 0 إلى 100 كم/س في أقل من 2.9 ثانية، في حين تزيد السرعة القصوى عن 350 كم/س.

التصميم

تقول لامبورجيني أن تصميم سيان رودستر الجديدة مستوحى من كونتاش الشهيرة، مثل المصابيح الخلفية السداسية، وخط “Periscopio” الرياضي، كما تتميز أيضاً بزوج من الأجنحة في الخلف، بالإضافة إلى بكرات تبريد نشطة مصنوعة من مواد حساسة للحرارة والتي تتفاعل مع الحرارة لتدور وتبرد المحرك.

المكثف الفائق

في حين أن الجزء الأكثر ابتكاراً هو المكثف الفائق، وهو أقوى بثلاث مرات من بطارية ليثيوم أيون بنفس الحجم، وأخف وزناً بثلاث مرات من بطارية بنفس الطاقة، وتقول لامبورجيني أن النظام الكهربائي الذي يتكون من المكثف الفائق والمحرك الكهربائي يزن فقط 34 كجم، ما يمنح سيان رودستر الجديدة نسبة وزن إلى قوة تبلغ 2 كجم/حصان فقط.

Advertisements

ويتميز المكثف الفائق أيضاً عن بطاريات الليثيوم أيون العادية في أنه يمكن شحنه وتفريغه بنفس الطاقة، ما يُمكن للسيارة أن يتم شحنها بالكامل في كل مرة يتم ركنها فيه، وتتوفر الطاقة المخزنة كتعزيز فوري عند الانطلاق لسرعة تصل إلى 130 كم/س، مما يجعلها أسرع بنسبة 10% من سيارة بدون هذا النظام، كما يوفر النظام الهجين الجديد تجربة قيادة أكثر راحة، حيث يزيل أي حركات اهتزاز تحدث أثناء تغيير السرعة.

في الختام، سيتم بناء كل نسخ لامبورجيني سيان رودستر الجديدة وفقاً لمواصفات مالكيها الدقيقة من خلال قسم التخصيص التابع للشركة، مع تقديم عدد لا نهائي من خيارات الألوان والتشطيبات، كما يمكنهم اختيار وضع أحرف اسمهم الأولى على فتحات التهوية عبر الطباعة ثلاثية الأبعاد.