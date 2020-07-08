بالصور.. تعرف على رحلة أستون مارتن "زاجاتو" خلال 60 عاما

يعود التعاون بين شركة أستون مارتن البريطانية، وماركة زجاتو المتخصصة في تصنيع هياكل السيارات الإيطالية لـ 60 عام، نتج خلالها عن هذا التعاون مجموعة مميزة من السيارات كان فيها أستون مارتن وزجاتو جنبا إلى جنب.

وقام موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات، برصد هذا التاريخ المميز من التطور للموديلات التي طرحت نتيجة للتعاون بين الماركتين منذ ظهور أول موديل يحمل شعار زجاتو من أستون مارتن.

وقال الموقع البريطاني إن غالبية الموديلات التي حملت شعار زجاتو من أستون مارتن، كانت موديلات DB، نسبة للأحرف الأولى من اسم الرئيس الأسبق لأستون مارتن "ديفيد براون"، الذي قام بشراء الشركة البريطانية عام 1947.

وقام بتأسيس ماركة زجاتو، الإيطالي "أوجو زاجاتو"، في مدينة ميلانو الإيطالية عام 1919، وبعد الحرب العالمية الثانية، تولى أبناء "أوجو زاجاتو"، مهمة إدارة الشركة، وفي الوقت الحاضر يدير الشركة حفيد المؤسس، أندريا إيليو أوجو زاجاتو.

وكانت أول سيارة تطرح نتاج للتعاون بين أستون مارتن وزاجاتو في عام 1960، وهي طراز DB4 GT Zagato، والتي صنعت بهيكل خارجي من الألومينيوم الخفيف الوزن، وكانت تزن السيارة المصنعة من هيكل زاجاتو 1171 كيلو جرام، أخف من النسخة التقليدية التي طرحتها أستون مارتن بوزن 1354 ألف كجم.

وفي عام 1986، طرحت أستون مارتن ثاني سيارة مصنعة بهيكل زاجاتو، وهي طراز Vantage Zagato coupé، قصيرة الطول، والتي تعمل بمحرك من فئة V8، ومزودة بمقعدين فقط.

وكان ينتج محرك هذا الطراز من أستون مارتن، قوة 432 حصان، وصنعت الشركة البريطانية من هذا الطراز عدد محدود بإجمالي 50 سيارة فقط.

والتعاون الثالث بين زاجاتو وأستون مارتن، كان عبر طراز طرح في عام 1987، وهو طراز Vantage Zagato Volante العامل بمحرك V8، وصنعت أستون مارتن من هذا الطراز 25 سيارة فقط طرحتهم للبيع.

وفي عام 2002، تعاونت أستون مارتن مع زاجاتو، في صناعة طراز DB7 Vantage Zagato، الذي كان يعمل بمحرك بقوة 435 حصان، من فئة V12، مع ناقل سرعة يدوي مزود بـ 6 سرعات، وصنعت أستون مارتن من هذا الطراز 99 نسخة فقط.

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وفي عام 2004، طرحت أستون مارتن، طراز جديد بالتعاون مع شركة زاجاتو، هو طراز Vanquish Zagato، وكان هذا الطراز عبارة عن نسخة تجريبية فقط، لم تتخذ أستون مارتن خطوة تصنيعهلطرحه للبيع رسميا بالأسواق.

وفي عام 2011، قامت أستون مارتن بالكشف عن طراز Vantage Zagato الرياضي الخارق، العامل بمحرك من فئة V12، وكان يعمل بمحرك ينتج قوة 510 حصان، وصنعت أستون مارتن منه في عام 2011، 101 نسخة فقط، وعادت لتصنع منه دفعة أخرى عام 2013 بعدد 65 نسخة.

وفي عام 2016، طرحت أستون مارتن طراز Vanquish Zagato المميز، والذي صمعت منه 99 نسخة فقط، وكان يعمل بمحرك من فئة V12، ينتج قوة 592 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ199 ميل في الساعة مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.5 ثانية.

وفي عام 2017، قدمت أستون مارتن النسخة الـ"سبيد ستر"، من طراز Zagato Vanquish بمحرك ينتج قوة 592 حصان، وبعدد محدود من نسخ طرحت منه للبيع بالأسواق، 28 سيارة فقط.

وخلال عام 2017 نفسه طرحت أستون مارتن فئة Shooting Brake بهيكل خارجي هاتش باك، من طراز Zagato Vanquish، بعدد 325 نسخة فقط للبيع.

وفي عام 2019، أزاحت أستون مارتن الستار عن أقوى سيارة تطرحها بالاشتراك مع زاجاتو، وهو طراز DBS GT Zagato، الذي يعمل بمحرك ينتج قوة 715 حصان، وتصل سعته القصوى لـ 210 ميل في الساعة.



