أفضل السيارات الهجينة "صغيرة الحجم" لعام 2020.. مميزة وقوية

لعشاق السيارات الصديقة للبيئة، صاحبة الأداء المميز والمحركات القوية، تجتمع هذه الصفات في السيارات الهجينة التابعة لفئة هاتشباك صغيرة الحجم، والتي شهدت عام 2020 طرح مجموعة مميزة منها.

وقام موقع مجلة "كار" البريطانية، بعرض أبرز السيارات الكهربائية الهجينة صغيرة الحجم التي طرحت منذ بداية العام، من مختلف الماركات.

وشملت القائمة، طراز تويوتا "ياريس" الهجين بنسخته الجديدة لعام 2020، والذي يتوفر، بمحرك ينتج قوة 114 حصان، يدعمه محرك كهربائي ينتج قوة 80 حصان، ويميز هذا الطراز تمتع بإمكانية اعادة شحن بطارياته ذاتيا التي تمد محركه الكهربائي بالطاقة.

بعد ذلك جاء ضمن القائمة طراز رينو كليو، موديل 2020، الذي يعمل بمحرك هجين بسعة 1.6 لتر، ينتج قوة 138 حصان يدعمه محرك كهربائي ينتج طاقة تصل لـ36 كيلوات، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 75 ميل في الساعة خلال 6.9 ثانية.

ومن ماركة أودي جاء ضمن القائمة، النسخة الجديدة من طراز Audi A3 e-Tron، الذي طرح بمحرك توربيني ينتج قوة 200 حصان، يدعمه محرك كهربائي قادر على قطع مسافة أكثر من 30 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته.

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ومن بعده ذكرت مجلة "كار" ضمن القائمة، طراز فولكسفاجن جولف GTE الهجين، الذي يعمل بمحرك ينتج قوة 148 حصان، يدعمه محرك كهربائي ينتج قوة 114 حصان، يستمد طاقتها من بطاريات بمعدل 13 كيلوات في الساعة.

ومن بعده جاء ضمن القائمة طراز Jeep Renegade 4xe، الذي طرحته الشكرة الأمريكية، بمحرك هجين ينتج قوة اجمالية 240 حصان، مع قدرة تسارع من صفر حتى 60 ميل في الساعة خلال 7.0 ثانية.

وفي ختام القائمة، جاء طراز كيا "نيرو" الكهربائي المميز، الذي يعمل بمحرك هجين ينتج قوة إجمالية 139 حصان، مع قدرة تسارع من صفر حتى 62 ميل في الساعة خلال 10.4 ثانية.



