موجز العين للسيارات.. كواليس مصانع تسلا وتاريخ الليموزين

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

تزايد إقبال الجمهور على شراء السكوتر الكهربائي صغير الحجم بفضل مزاياه العديدة من سهولة التنقل داخل الأحياء أو اصطحابه في حقيبة السيارة خلال رحلات السفر، مع انخفاض تكلفه التشغيل وكونه صديقا للبيئة.

منذ بداية العام الجاري، طرحت شركة هوندا اليابانية مجموعة مميزة من السيارات الجديدة من مختلف الفئات، التي تحمل موديل العام الجاري.

في صناعة السيارات، هناك دائما موديلات نجحت في تحقيق ارقام قياسية لم يسبقها إليها أحد من قبل، قد يكون بعض من هذه الأرقام بمثابة الإنجاز مثل السيارة الأكثر سرعة والأعلى تحقيقا للمبيعات، والبعض الآخر يندرج ضمن سمات غرائب عالم السيارات مثل بطل سيارات العالم وأصغرها حجما.

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كشفت شركة كيا النقاب عن الموديل الجديد من سيارتها Picanto الصغيرة بملامح تصميمية جديدة وباقة موسعة من الأنظمة المساعدة.

عرفت السيارات من فئات ليموزين كدليل على الفخامة والرقي، إذ طالما استخدمت هذه السيارات في المناسبات الرسمية، والاحتفاليات الخاصة منذ ظهورها للمرة الأولى.

شهدت صناعة السيارات عبر تاريخها طرح مجموعة استثنائية من الموديلات التي تميزت بتصميمات أبوابها الغريبة، وغير التقليدية لدرجة طرح بعضها بدون أبواب على الإطلاق.

تمتلك شركة تسلا حول العالم 5 مصانع رئيسية، تقوم خلالها بتنصيع سياراتها والمكوانات الرئيسية التي تصنع منها السيارات، مثل البطاريات.