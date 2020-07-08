بالصور .. أفضل 5 خيارات للسكوتر الكهربائي في 2020

تزايد إقبال الجمهور على شراء السكوتر الكهربائي صغير الحجم بفضل مزاياه العديدة من سهولة التنقل داخل الأحياء أو اصطحابه في حقيبة السيارة خلال رحلات السفر، مع انخفاض تكلفه التشغيل وكونه صديقا للبيئة.



هناك عدد هائل من خيارات السكوتر الكهربائي المطروحة في الأسواق، والتي يمكن أن تصيبك بالحيرة عند المفاضلة بينها، لذا تقدم ”الخليج 365” في هذا التقرير أفضل أنواع السكوتر خلال 2020، بناءً على تقييم موقع Safe Road العالمي، وهي كالتالي:

1 URB-E

هذا السكوتر يعتبر الحل الأمثل للمسافرين في المستقبل لكونه يتميز بقابليته للطي، فضلا عن أن وزنه لا يتجاوز 15 كيلو جرام ما يُسهل حمله في حقيبة السيارة.





وتم تزويد السكوتر URB-E بمحرك قدرته 350 واط، بسرعة قصوى تصل إلى 17 ميل في الساعة، وتغطي الشحنة الواحدة للبطارية 20 ميل.

ويحتوي على مصدر طاقة قابل للفصل وإعادة شحنه في أي مكان، مع تميز السكوتر بإطارات هوائية تتيح سلاسة القيادة في التضاريس المختلفة.

كما يتميز السكوتر بصلابته لكونه مصنوعا من الألومنيوم، ويبلغ سعره في حدود 900 دولار أمريكي.

2- Super Turbo

يحتوي هذا السكوتر على ثلاث مميزات أساسية، هي السرعة والمتانة والسعر المناسب، حيث يعمل بمحرك بقوة 1000 واط بسرعة قصوى تبلغ 26 ميل في الساعة، ومزودا ببطارية بقدرة 36 فولت تعمل لمسافة 18 ميل بشحنة واحدة.





وتم استخدام الصواميل والمسامير الفولاذ المقاوم للصدأ في تثبيت أجزاء السكوتر، مع تزويده بإمكانية تركيب مقعد عريض يتحمل البالغين وأصحاب الأوزان الثقيلة، ورغم هذه المزايا لا يتجاوز سعره 174 دولار أمريكي.

ولكن الأنسب لهذا السكوتر هو السير في التضاريس المسطحة، حيث لا يناسب التضاريس غير المستوية أو المرتفعة منها.

3- NANROBOT D4

هو سكوتر كهربائي عالي الأداء مزود بمحركان بقدرة إجمالية 2000 وات ما يسمح بالوصول إلى سرعة 40 ميل في الساعة والتحكم في الجر وعزم الدوران للعجلات، ويحتوي على بطارية بقدرة 52 فولت تغطي مسافة 45 ميل، وهذا تقريبًا ضعف المسافة التي تغطيها غالبية الأنواع الأخرى من السكوتر الكهربائي.





Advertisements

كما أنه لديه مصابيح LED تتيح إمكانية التحرك ليلا، إلى جانب التمتع بمزايا الأمان من خلال مكابح EBS المزدوجة التي تمكن قائد السكوتر بالتوقف الآمن والفوري.

ويمكنك أيضا قيادة السكوتر في تضاريس مختلفة، مع تحمل وزن يصل إلى 330 رطل.

ولكن على الرغم من أن السكوتر قابل للطي، ولكنه يزن 70 رطل، ما يجعل حمله ليس بالأمر اليسير، ويتسم بسعر عال يبلغ 1200 دولار أمريكي.

4- QIEWA Q1Hummer

يتميز السكوتر بسرعة عالية تصل إلى قطع 73 ميل في الساعة في ظل تمتعه بمحرك بقوة 800 واط، وبطارية بقدرة 26 أمبير، ما يعني توفير نطاق قيادة يبلغ 65 ميل من خلال شحنة واحدة، وهي ميزة لا تتوافر في أي سكوتر آخر.





هناك ميزات عديدة لهذا النوع، أبرزها الأمان لكونه يأتي بمكابح EBS المزودجة وإطارات تعمل بالهواء المضغوط ومضادة للانزلاق.

ويمكن شحن البطارية عبر منافذ USP، مع تزويده بإضاءه للقيادة ليلا، ويناسب هذا السكوتر الأوزان الثقيلة إذ يتيح ركود فرد بوزن يصل إلى 550 رطل، مع قابليته للطي.

وهو من أنواع السكوتر مرتفعة الثمن إذ يقدر بـ 1379 دولار أمريكي.

5- Evo Powerboards Uberscoot

يندرج هذا السكوتر ضمن الأجهزة ذات القيمة لكون سعره البالغ قرابة 749 دولار يناسب إمكانياته التي تشمل محرك بقوة 1600 واط يمكنه تحقيق سرعات تصل إلى 24 ميل في الساعة.





ويأتي ببطارية 12 فولت من نوعية حمض الرصاص التي تستغرق 6- 8 ساعات للشحن، لكنه وقطع مسافة 12 ميل فقط في تضاريس مختلفة.

يتيح السكوتر ركوب قائد بوزن يبلغ 265 رطل، مع توفير مقعد مريح يمكن إزالته، فضلا عن إمكانيه الطي لتسهيل حمله.

تم تدعيم السكوتر بسرعتين، بما في ذلك الوضع الاقتصادي في الاستهلاك بما يسمح بالحفاظ على طاقة البطارية، وهو ما يجعل الإضاءة المزودة للسكوتر ليست كافية للسير بأمان ليلا، ما يتطلب إضاءة إضافية.