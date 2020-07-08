تعرف على الأعطال الشائعة للسيارات وكيفية التعامل معها

الخليج ٣٦٥ نت – يتعرض بعض قائدي السيارات أثناء القيادة على الطرق إلى أعطال مفاجئة تصيب سياراتهم، ولعدم درايتهم بأمور الصيانة فإنهم يقعون في مواقف محرجة، خاصة إذا لم يكن متاحاً الاستعانة بخبير أو مركز الصيانة.

لهذا نقدم لكم خلال السطور التالية أبرز الأعطال والمشاكل التي يمكن أن تصيب سياراتكم وكيفية التعامل معها، وهي كما يلي.

1- نوع المشكلة: صعوبة تشغيل المحرك

السبب الشائع لصعوبة دوران المحرك هو ضعف البطارية أو تلفها، ويجب في هذه الحالة قياس قوة البطارية وتغييرها عند ضعفها.

2- نوع المشكلة: ارتفاع حرارة المحرك

يجب فحص دورة التبريد، والتأكد من عدم تسرب سائل التبريد، بالإضافة إلى التأكد من سلامة التوصيلات الخاصة بالمروحة وسلامة الفيوز الخاص بها.

3- نوع المشكلة: انتشار رائحة بنزين

يجب في هذه الحالة تنظيف البخاخات والتأكد من عدم وجود تسريب للبنزين وهو ما يمثل خطورة على سلامة السيارة، ويفضل التوجه إلى مركز الصيانة على الفور.

4- نوع المشكلة: انحراف السيارة عند الضغط على المكابح

في حال ملاحظة انحراف السيارة لليمين أو اليسار عند الضغط على المكابح، فإن سبب المشكلة غالباً هو عدم اتزان العجلات، أو عدم ضبط ضغط هواء الإطارات بشكل متساوٍ، أو وجود مشكلة في المكابح.

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5- نوع المشكلة: استهلاك زائد للوقود

يجب في هذه الحالة تنظيف البخاخات، بالإضافة إلى التأكد من سلامة فلتر الهواء.

6- نوع المشكلة: خروج دخان أبيض أو أزرق من العادم

يجب الكشف في هذه الحالة على مستوى الزيت بالمحرك، ويفضل التوجه لمركز صيانة، لأن هذه المشكلة تدل غالباً على تآكل أجزاء من المكابس الخاصة بالمحرك.

7- نوع المشكلة: انخفاض مستوى السيارة

في حال انخفاض مستوى السيارة وزيادة مسافة الكبح، فإن هذه المشكلة تدل على تلف أو انتهاء العمر الافتراضي للمساعدين.