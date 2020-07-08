اليابان تطلق قطار رصاصة جديد يمكنه العمل أثناء الزلازل!

الخليج ٣٦٥ نت – حققت اليابان نجاحاً كبيراً في تسيير قطارها الجديد “إن 700 إس” المعروف باسم الرصاصة، وذلك منذ البدء في تشغيل خدمته في مطلع يوليو الجـاري بين محطة طوكيو ومحطة شين أوساكا في أوساكا.

يُعتبر قطار “إن 700 إس” واحداً من أسرع القطارات في العالم؛ إذ أنه يسير بسرعة 360 كيلو متراُ في الساعة، وتتميز رحلاته بالانسيابية والهدوء، لأنه يعمل بنظام “التعليق النشط” الجديد الذي يساعد على امتصاص حركاته.

وأكثر ما يُميّز هـذا القطار بجانب سرعته هو قدرته على نقل الركاب بأمان أثناء وقوع زلازل، إذ يحتوي القطار على نظام تحكم أوتوماتيكي ونظام مكابح مطوّر يسمح له بالتوقف بشكل أسرع في حالة الطوارئ، وقد صُممت مقاعد الركاب التي يأتي بها منفذ طاقة فردي لشحن الهاتف الذكي، بشكل يسمح لها بالانحناء أكثر، ما يوفر المزيد من الراحة لهم.

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