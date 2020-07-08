تعرف على المخالفات المرورية التي تتراوح غرامتها بين 100-150 ريال

الخليج ٣٦٥ نت – نشر الحساب الرسمي لشركة نجم عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالتعاون مع إدارة المرور السعودي، مقطع فيديو توضيحي للمخالفات المرورية التي تتراوح غرامتها المالية من 100 إلى 150 ريال سعودي. وتشتمل هذه المخالفات المرورية على ما يلي: قيادة السيارة بمكان غير مسموح فيه بذلك.

النزول من السيارة وتركها في وضع التشغيل.

إذا لم تقم بالتأمين على سيارتك.

إذا قطعت الطريق بدون خط مشاه.

عدم إلتزامك بإشارات المشاة.

الموقف الخاطىء، مع احتمالية أن تُحجز سيارتك إذا لم تُحرّكها.

عدم إعطاء المشاة الأفضلية وهم على خط المشـاة.

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