تقليد مرسيدس جي كلاس الصيني يحصل على تحديثات جديدة!

الخليج ٣٦٥ نت – انطلقت سيارة “بكين BJ80” موديل 2021 في الصين، وتشتهر السيارة بكونها تقليد صريح لمرسيدس جي كلاس من صنع العلامة الصينية BAW التابعة لشركة BAIC، والغريب هنا أن شركة BAIC لديها شراكة محلية مع مرسيدس لتصنيع وطرح موديلاتها في السوق الصيني.

العلاقة معقدة بين مرسيدس وعلامة BAW.. مع العلم أن مرسيدس زودت العلامة بمنصة ومحركات لسيارة أخرى هي BJ90، والتي كانت مبنية على GLS الجيل الأخير ومشابهة لها بشكل كبير.

ولكن هنا مع BJ80 لا توجد أي قطع ألمانية، مع انطلاق النسخة الجديدة للموديل بمحرك V6 تيربو بترولي 3.0 لتر بقوة 276 حصان وعزم 420 نيوتن.متر وناقل أوتوماتيكي 6 سرعات ودفع رباعي، مع قفل تفاضلي ميكانيكي خلفي.

كما قامت العلامة الصينية بتحديث داخلية السيارة وإضافة لوحة عدادات رقمية وشاشة لمسية لنظام المعلومات الترفيهية ونظام ملاحة GPS.. وبالنسبة للسعر فالسيارة ليست رخيصة على الإطلاق في الواقع، حيث تبدأ من 350,000 يوان، ما يعادل 188,000 ريال.

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