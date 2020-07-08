أفضل السيارات التي طرحتها هوندا منذ بداية 2020.. CR-V بالمقدمة

منذ بداية العام الجاري، طرحت شركة هوندا اليابانية مجموعة مميزة من السيارات الجديدة من مختلف الفئات، التي تحمل موديل العام الجاري.

وقام موقع كار نيوز، المختص باخبار السيارات، أبرز الموديلات التي قدمتها الشركة اليابانية للبيع بالأسواق منذ بداية العام، ومنحت كل سيارة من هذه السيارات تقييما وفقا لمكانته ضمن فئتها الخاصة.

وبدأ الموقع بأفضل سيارة طرحتها هوندا منذ بداية 2020، وهي طراز CR-V الذي ينتمي لفئة Compact SUVs، وحصل على تقييم ضمن فئته يصل لـ 8.7/10، ويتوفر في الأسواق بمحرك ينتج قوة 190 حصان، وبسعر افتتاحي 25,050 ألف دولار.

ومن بعده جاء بالقائمة طراز هوندا FIT، الذي لقي استحسان العديد من خبراء السيارات من مختلف المواقع المختصة، وينتمي هذا الطراز لفئة Subcompact، ومنحه موقع "كار نيوز" تقييما ضمن فئته وصل لـ 8.7/10، ويتوفر بتكلفة تبدأ من 16,190 ألف دولار.

وتلاه بالقائمة، طراز هوندا Odyssey، الذي نتمي لفئة Minivans، وحصل على تقييم من الموقع ضمن فئته 8.6/10، ويتوفر هذا الطراز بمحرك من فئة V6 ينتج قوة 280 حصان، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 10 سرعات، ويأتي بسعر افتتاحي 30,790 ألف دولار.

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ومن بعده جاء بقائمة كار نيوز، طراز هوندا "سيفيك"، الذي ينتمي لفئة Compact، وحصل على تقييم ضمن فئته 8.5/10، وتوفر للبيع بالأسواق بسعر 19,850 ألف دولار.

ثم جاء طراز هوندا Accord Hybrid، الذي ينتمي لفئة السيارات الكهربائية والهجينة، وحصل على تقييم من موقع "كار نيوز" ضمن فئته 8.4/10، ويتوفر بمحرك ينتج قوة 212 حصان، ويطرح بسعر 25,620 ألف دولار.

واختتمت القائمة بفئة الشاحنات الـ"بك أب"، حيث جاءت ضمن أفضل الطرازات شاحنة هوندا Ridgeline، التي حصلت على تقييم ضمن فئتها 8.3/10، وتتوفر للبيع بالأسواق بسعر 33,900 ألف دولار.



