الأسرع والأبطأ والأغلى والأصغر.. سيارات حطمت الأرقام القياسية

في صناعة السيارات، هناك دائما موديلات نجحت في تحقيق ارقام قياسية لم يسبقها لها أحد من قبل، قد يكون بعض من هذه الأرقام بمثابة الإنجاز مثل السيارة الأكثر سرعة والأعلى تحقيقا للمبيعات، والبعض الآخر يندرج ضمن سمات غرائب عالم السيارات مثل بطل سيارات العالم وأصغرها حجما.

وقام موقع مجلة "كار" البريطانية، بجمع أبرز السيارات التي حققت أرقاما قياسية غير مسبوقة في عالم صناعة السيارات، وبدأها بالسيارة الأسرع في العالم حاليا، طراز بوجاتي شيرون الذي نجح في اجتياز سرعة 300 ميل في الساعة للمرة الأولى.

ومن بعدها ذكر موقع المجلة البريطانية، أبطأ سيارة في معدل التسارع، وهي طراز Expert Tepee L2 HDi 98، من ماركة بيجو، والذي حقق نسبة تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 20.7 ثانية.

وأغلى سيارة تم بيعها على الإطلاق جاءت أيضا ضمن هذه القائمة، وهي طراز فيراري، 250 GT، موديل عام 1963، والذي سبق وأن تم بيعه عام 2014 بمبلغ 38,115 مليون دولار.

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والسيارة صاحبة الرقم القياسي في صغر الحجم، كشفت عنها قائمة موقع "كار"، وهي طراز Peel P50، وهو يشغل نصف طول سيارات "سمارت" التي تعتبر أصغر سيارات حاليا في العالم.

والسيارة صاحبة الرقم القياسي بأرخص سعر، كشفت عنها قائمة المجلة البريطانية، وهي طراز Dacia Sandero، التي طرحت كطراز جديد بتكلفة 5995 ألف جنيه إسترليني.

واختتم الموقع قائمته بالسيارة صاحبة أعلى نسبة مبيعات على مر تاريخ صناعة السيارات، وهي طراز فولكسفاجن "ألخنفساء" الشهير، والذي بيعت منه 21,529,464 مليون نسخة منذ طرحه للمرة الأولى، ليصبح أكثر موديل متفرد تباع منه هذا الكم من النسخ على الإطلاق، مع العلم بأن فئة تويوتا كورولا، تحمل الرقم القياسي كأكثر فئة تحقق السيارات التابعة لها مبيعات عبر تاريخ الصناعة بإجمالي 39 مليون نسخة منذ طرحة فئة كورولا للمرة الأولى عام 1966.



