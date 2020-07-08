القبض على رجل ياباني ثقب إطارات ألف سيارة لإيقاع صاحباتها في حبه!

الخليج ٣٦٥ نت – ألقت الشرطة اليابانية القبض على رجل بعمر 32 عاماً في محافظة آيتشي بتهمة تمزيق إطارات أكثر من ألف امرأة بغرض التعرف عليهم.. وما يقوم به الرجل أنه يمزق الإطارات أثناء غياب صاحبة السيارة في المطعم أو المول أو غير ذلك، وعند خروجها واكتشافها للأمر، يعرض عليهم المساعدة.

وقد تم اكتشاف الأمر بعد تمزيقه لإطارات امرأة بعمر 43 عاماً، والتي قادت سيارتها بعد خروجها من السوبرماركت لتلاحظ سريعاً أن الإطار الأمامي من ناحية السائق أصبح مسطحاً تماماً.. وعند خروجها من السيارة، قام الرجل بركن سيارته بجانبها وعرض المساعدة .. المشكلة هنا أنها تذكرت فوراً مرورها بنفس الموقف منذ عام مع نفس الرجل.

المرأة تواصلت مع الشرطة وشرحت الأمر وتكراره مرتين مع نفس الرجل، وعند فحص الكاميرات، تأكدت الشرطة أن الرجل الذي عرض عليها المساعدة هو نفسه الذي مزق الإطارات، واسمه يوشيتو هارادا.

الرجل اعترف بالأمر سريعاً وأنه كان بغرض التعرف على المرأة، والأدهى أنه قام بنفس الأمر كثيراً على مدار أعوام، حيث تم تسجيل تفاديه لحكم السجن في 2013 لتهم تمزيق إطارات العديد من النساء، بعد موافقته على تعويضهم مادياً.. وتقدر الشرطة أنه قام بتمزيق إطارات حوالي ألف امراة على مدار العقد الماضي!

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