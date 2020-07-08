بيكانتو 2021.. تحفة على الطريق من كيا

كشفت شركة كيا النقاب عن الموديل الجديد من سيارتها Picanto الصغيرة بملامح تصميمية جديدة وباقة موسعة من الأنظمة المساعدة.



ومن المقرر طرح السيارة كيا بيكانتو 2021 في جميع أسواق أوروبا خلال الربع الثالث من العام الجاري، باستثناء المملكة المتحدة التي يتم طرح بيكانتو بها خلال الربع الرابع من عام 2020.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الموديل الجديد من السيارة شهد العديد من التحديثات على نظام نقل الحركة، وضم المزيد من خدمات الإنترنت مع رتوش تصميمية تظهر على شكل تطعيمات الكروم على شبكة المبرد، والتصميم الجديد للكشافات، والألوان الجديدة.

وتتميز المقصورة الداخلية للسيارة بمواد وأسطح جديدة، كما تعتمد على شاشة تعمل باللمس لنظام الملتيميديا، الذي يقدم بشكل اختياري والمدعم بأحدث تقنيات الاتصال ومعلومات حركة المرور في الوقت الحقيقي.

وعلى صعيد الدفع تتوفر للسيارة الجديدة مجموعة من محركات البنزين بقوة 67 و 84 و 100 حصان.

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وتتسارع السيارة في أفضل الحالات من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 10.3 ثانية، بينما تبلغ السرعة القصوى 180 كلم/س.

ويتوفر للسيارة العديد من الوظائف والأنظمة المساعدة مثل محذر التصادم الأمامي، ونظام التعرف على المارة، والمساعد الفعال للحفاظ على حارة السير، ومساعد تغيير حارة السير مع محذر الزاوية الميتة.

وتأتي فئة X-Line من كيا بيكانتو 2020 في تصميمها الجديد بشبكة نمر الأنف، وتقليم كروم سفلي يمتد إلى المصابيح الأمامية المُعاد تصميمها، ويتميز تصميمها الخارجي بالخطوط السوداء، بينما يتميز تصميم فئة GT-Line بالخطوط الحمراء، كما تأتي بيكانتو 2021 بمصابيح أمامية ليد DRLs مدمجة، ومصابيح ليد خلفية.

وتتيح شركة كيا 10 ألوان من كيا بيكانتو 2021، وتصميمين جديدين لعجلات من سبائك الألومنيوم مقاس 14 بوصة، و 16 بوصة، كما تتيح عجلات 16 بوصة مقطوعة بالماس بلونين، وذلك حتي تتيح خيارات أكثر لعملاءها ما بين الفئات والألوان وبعض المواصفات الأخرى.