مرسيدس تكشف عن داخلية S-Class 2021 الجديدة كلياً

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أشهر من الصور التجسسية وبعض الصور والفيديوهات التشويقية، كشفت مرسيدس أخيراً عن الداخلية الجديدة كلياً لـ S-Class الجيل الجديد بتغييرات واسعة، ونبدأ بالأزرار الميكانيكية والضوابط التقليدية، والتي انخفض عددها بـ 27 مقارنة بالسابق.

كل وظائف هذه الأزرار سيمكن التحكم فيها الآن عبر اللمس أو الإشارة أو الصوت.. وبالنسبة لضوابط التحكم في المناخ، فقد صرحت مرسيدس أنه تم ربطها بالجزء السفلي من شاشة العرض المركزية لتسهيل التعامل معها.

إس كلاس الجديدة ستحتوي على خمس شاشات.. أولهم لوحة العدادات الرقمية بالكامل، ولوحة لمسية عملاقة لنظام المعلومات الترفيهية، وثلاث شاشات خلفية.. كما ستحصل السيارة على تقنية OLED المتطورة مثل كاديلاك اسكاليد الجديدة لتوفير جودة أعلى وألوان أفضل مع استهلاك طاقة أقل بـ 30% من شاشات LCD.

كما تقدم إس كلاس الجديدة خدمة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي بتقنية الواقع المعزز للملاحة وأنظمة مساعدة السائق المختلفة.

لوحة العدادات الرقمية ستتوفر بأربع تصاميم مختلفة، منهم ثلاثة بتصميم ثلاثي الأبعاد بدون الحاجة لاستخدام نظارات خاصة.. ومن مزايا الداخلية الأخرى هي نظام أكثر تطوراً لدعم التحكم الصوتي بقدرة على التعرف على 27 لغة وفهم كلام جميع الركاب، حتى الركاب الخلفيين بفضل استخدام عدة مكبرات صوت لتوضيح مصدر الصوت وأنماطه.

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