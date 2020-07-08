شاهد أغرب تصميمات أبواب السيارات.. "طائرات حربية" على 4 عجلات

شهدت صناعة السيارات عبر تاريخها طرح مجموعة استثنائية من الموديلات التي تميزت بتصميمات أبوابها الغريبة، وغير التقليدية لدرجة طرح بعضها بدون أبواب على الإطلاق.

وقام موقع مجلة "كار" برصد أبرز الموديلات التي طرحت بتصميمات غريبة لأبوابها الجانبية، في قائمه بدأها بطراز Kaiser Darrin، الذي طرح بأبواب مصنعة من الزجاج، كانت تفتح بطريقة السحب للداخل، باتجاه الجناح الأمامي من السيارة بدلا من فتحها للداخل، ولم يحقق هذا الطراز مبيعات جيدة بسبب تكلفته المرتفعة.

ومن شركة بي إم دبليو، جاء ضمن القائمة طراز Z1، الذي طرح بدون أبواب جانبية على الإطلاق، وكان يعمل هذا الطراز بمحرك ينتج قوة 168 حصان.

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ومن بعده ذكر موقع مجلة "كار" طراز Holden Hurricane من ماركة "هولدن" الأسترالية، والذي طرح بأبواب يتم سحبها بنفس الطريقة التي تغلق بها كابينة الطائرات الحربية، وكان يعمل هذا الطراز بمحرك من فئة V12.

أما طراز مرسيدس Mercedes 300SL، الذي عرف كونه الأب الروحي للسيارات التي طرحت بأبواب تفتح للأعلى كأجنحة الطائر، وعلى خطاه، تم تصميم العديد من موديلات السيارات بمنحها نفس الأبواب مثل طراز Delorean وطراز Bricklin، وطراز Pagani Huayra.

واختتم الموقع القائمة بطراز Smart Crossblade الحديث، والذي طرح بدون باب جاني، ولكن منح حاجز لحماية الراكب بجانب السائق، جعله يشبه عربات مدينة الملاهي.



