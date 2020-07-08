هداف الدوري الإيطالي.. كريستيانو رونالدو يزلزل صدارة إيموبيلي

رغم سقوط يوفنتوس في فخ الهزيمة أمام ميلان، في قمة الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي، فإن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم السيدة العجوز أبى أن يخرج خاسرا كل شيء من اللقاء.



وكان ميلان قلب الطاولة على ضيفه متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي في 6 دقائق، وقلب تأخره أمامه بهدفين دون مقابل في الشوط الثاني إلى تقدم 3-2، قبل أن يضيف بعدها بـ13 دقيقة الهدف الرابع ليؤكد فوزه بالنقاط الثلاث.

وسجل كريستيانو رونالدو ثاني أهداف فريقه في المباراة المثيرة بتسديدة قوية، ليصل لهدفه رقم 26 في المسابقة هذا الموسم، خلال 27 مباراة خاضها فيها.

وأسهم هذا الهدف في تقليص الفارق بين رونالدو وتشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو ومتصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي حتى الآن إلى هدفين فقط، بعدما أخفق الأخير في التسجيل خلال مباراة فريقه (الثلاثاء) أمام ليتشي والتي انتهت بخسارته 1-2.

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وسجل كريستيانو رونالدو للمباراة الخامسة على التوالي، منذ استئناف الدوري الإيطالي عقب توقف طويل بسبب فيروس كورونا، محققا العلامة الكاملة، ليواصل تضييق الخناق على إيموبيلي المتصدر في سعيه للفوز بلقب هداف الدوري الإيطالي للمرة الأولى في تاريخه.

ويتطلع النجم البرتغالي لمواصلة تقدمه نحو عرش هداف الدوري الإيطالي من أجل اقتناص اللقب، وتحقيق إنجاز بأن يصبح أول لاعب في التاريخ يتوج بجائزة الهداف في 3 من الدويات الـ5 الكبرى.

يذكر أن رونالدو توج من قبل بلقب هداف الدوري الإنجليزي عام 2008، وهداف الدوري الإسباني أعوام 2011 و2014 و2015 مع فريقيه السابقين مانشستر يونايتد وريال مدريد على الترتيب.