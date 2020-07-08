سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8 يوليو 2020.. الجنيه يرتفع

واصل سعر الدولار في مصر تراجعه أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، لدى البنوك وشركات الصرافة، وفق متعاملين.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري وأغلب البنوك سعر 16.01 للشراء و16.11 جنيه للبيع، متراجعا بواقع قرشين عن سعر إغلاق أمس عند مستوى 16.03 للشراء و16.13 جنيه للبيع.

وتمسك الدولار عالميا بمكاسبه حيث عززت عودة حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى الارتفاع في الولايات المتحدة وفرض بعض البلدان إجراءات عزل عام مجددا طلب الملاذ الآمن على العملة الأمريكية.

وتم تداول الدولار مقابل 107.58 ين ياباني اليوم الأربعاء بعد زيادة 0.3% أمس الثلاثاء، كما سجل الدولار 1.1278 مقابل اليورو، وتمسك أيضا بمكسب 0.3% من الجلسة السابقة.

وتداول الدولار مقابل 0.9428 فرنك سويسري حيث لم يطرأ عليه تغير يذكر خلال اليوم، كما جرى تداول الجنيه الاسترليني مقابل 1.2554 دولار و89.86 بنس مقابل اليورو.

أقل سعر للدولار

سجل المصرف المتحد أقل سعر للدولار في سوق الصرف المصرية خلال مستهل تعاملات اليوم عند مستوى 15.97 للشراء، و16.07 جنيه للبيع.

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أعلى سعر للدولار

أظهرت شاشات التداول بمصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار في مصر عند مستوى 16.03 للشراء و16.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

تراجع اليورو في بداية تعاملات اليوم بواقع 8 قروش للشراء و10 قروش للبيع، ليسجل 18.03 للشراء، و18.17 جنيه للبيع، مقابل 18.11 للشراء، و18.27 جنيه للبيع في ختام تعاملات أمس.

وقفز الجنيه الإسترليني نحو 6 قروش مع بداية تعاملات اليوم، ليظهر على شاشات التداول في أغلب البنوك المصرية عند مستوى 20.07 للشراء، و20.24 جنيه للبيع، مقابل 20.01 للشراء و 20.19 للبيع أمس الثلاثاء.

سعر الريال والدرهم والدينار

حافظ سعر الريال السعودي على مستواه في مستهل تعاملات اليوم ليستقر عند 4.18 للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وتراجع الدرهم الإماراتي بواقع قرش واحد في سوق الصرف المصرية ليسجل في أغلب البنوك وشركات الصرافة مستوى 4.33 للشراء و 4.38 جنيه للبيع.

وعن الدينار الكويتي فتراجع بنحو 10 قروش، ليسجل 49.56 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع، مقابل 49.66 للشراء، و52.45 جنيه للبيع عند إغلاق التعاملات مساء الثلاثاء.