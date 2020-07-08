من الصين إلى أمريكا.. شاهد مصانع تسلا الخمسة وماذا يحدث داخلها؟

تمتلك شركة تسلا حول العالم، 5 مصانع رئيسية، تقوم خلالها بتنصيع سياراتها والمكوانات الرئيسية التي تصنع منها السيارات، مثل البطاريات.

وقام موقع "إنسايد إي في"، المختص بأخبار السيارات الكهربائية، بالكشف عن هذه المصانع الخمس التابعة لتسلا، والنشاط التصنيعي التي تتخصص به.

وبدأ الموقع بأولى هذه المصانع، وهو مصنع تسلا بمدينة فيرمونت التابعة لولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقال "إنسايد إي في"، إن هذا المصنع، متخصص في تصنيع عدد كبير من سيارات تسلا، هي موديل S الذي بدأت عملية تصنيعه بهذا المصنع منذ منتصف عام 2012، وموديل X الذي بدأت تسلا تصنيعه بهذا المصنع منذ 2015، ويصل المعدل السنوي للنسخ المصنعة من هذين الطرازين بمصنع فيرمونت لـ 90,000 ألف سيارة.

ومن الموديلات التي تصنع بهذا المصنع أيضا، موديل 3، الذي بدأت تسلا تصنيعه بهذا المصنع منذ عام 2017، بمعدل تصنيع سنوي 350 ألف سيارة، ومن المقرر أن تبدأ تسلا في تصنيع موديل Y بمصنع فيرموت خلال عام 2020 الجاري.

والمصنع الثاني الذي تمتلكه تسلا ضمن مجموعة مصانعها، هو مصنع Gigafactory 1 ويتخذ من ولاية نيفادا الأمريكية مقرا له، ويتخصص هذا المصنع في تصنيع بطاريات السيارات "ليثيوم أيون"، وتصنيع بعض وحدات سيارات تسلا ووحدات تخزين لأجزاء السيارات المستخدمة في الصتينع وتخزين لوحدات القيادة.

Advertisements

والمصنع الثالث هو مصنع Gigafactory 2، واتخذت تسلا من مدينة نيويورك مقرا لهذا المصنع، وهو مخصص لتصنيع وتخزين وحدات تخزين الطاقة الشمسية، ومنتجات أخرى لتوليد وتخزين الطاقة.

والمصنع الرابع الذي تمتلكه تسلا، هو مصنع Gigafactory 3، والذي افتتحته تسلا في مدينة شنجهاي الصينية، ويتخصص هذا المصنع في تصنيع وحدات موديل 3 من تسلا، بمعدل انتاج سنوي يصل لـ 150,000 ألف سيارة، مع تخطيط تسلا لتصنيع موديلات Y بهذا المصنع أيضا مستقبلا.

والمصنع الخامس التابع لتسلا، هو Gigafactory 4 ومقره العاصمة الألمانية برلين، ومن المنتظر أن تبدأ عملية التصنيع بهذا المصنع بحلول عام 2021 المقبل، وسيتخصص في تصنيع موديل 3 وسيارات من موديل Y.



